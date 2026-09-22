El hermano de Lady Di acusó al rey Carlos III de mostrarse "jovial" luego de la muerte de la princesa

Charles Spencer aseguró que el monarca se mostró "jovial" después del accidente fatal de Diana. El Palacio de Buckingham cuestionó su relato.

El hermano de Diana apuntó directamente contra Carlos III por su reacción después del accidente fatal de 1997.

Charles Spencer , hermano de Lady Di, lanzó fuertes acusaciones contra la familia real británica en un nuevo libro sobre la princesa , en el que aseguró que el rey Carlos III se mostró con una "jovialidad despreocupada" después de su muerte y reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre Isabel II y la intimidad de Diana.

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Las revelaciones aparecen en "Swan Song: Diana, My Sister" ("El canto del cisne: Diana, mi hermana") , que sale a la venta este martes. Sin embargo, algunos fragmentos comenzaron a publicarse el 16 de septiembre y provocaron una reacción poco habitual del Palacio de Buckingham.

Uno de los pasajes más fuertes está relacionado con la reacción del entonces príncipe de Gales después del accidente fatal de Diana en París, el 31 de agosto de 1997 . Según Spencer, durante una conversación telefónica Carlos parecía mostrar "una jovialidad despreocupada", como si "se hubiera ganado la lotería".

El hermano de Diana sostuvo que el actual monarca habría visto en la muerte de su exesposa una oportunidad para "casarse con la mujer que amaba" , Camila, actual reina consorte.

Spencer también recordó la discusión que mantuvieron sobre la participación de Guillermo y Enrique en la procesión detrás del ataúd de su madre . En su relato, acusó a Carlos de mostrar "desprecio" hacia Diana y de afirmar que sería "olvidada pronto".

Carlos III quedó en el centro de las acusaciones realizadas por Charles Spencer en su nuevo libro sobre Lady Di.

Las afirmaciones provocaron un inusual pronunciamiento del Palacio de Buckingham. "El dolor de un duelo familiar puede nublar la razón, afectar el juicio y alterar los recuerdos", respondió la casa real.

Spencer mantuvo su versión durante una entrevista con el Mail on Sunday y cuestionó que el rey pusiera en duda su testimonio.

Las revelaciones sobre Diana e Isabel II

El libro también reconstruye algunos de los momentos más delicados de la vida privada de Lady Di. Su hermano afirma que Diana pensó en anular su matrimonio después de descubrir una pulsera que Carlos había comprado para Camila.

Además, sostiene que la princesa atravesó pensamientos suicidas y condujo en varias oportunidades hasta Beachy Head, un acantilado del sur de Inglaterra. Según Spencer, el vínculo con sus hijos "le impidió ir más lejos".

Las acusaciones alcanzan también a Isabel II. De acuerdo con el libro, la reina habría reaccionado inicialmente con "irritación" cuando recibió las primeras noticias sobre el accidente y habría preguntado: "¿Qué ha hecho ahora?", antes de conocer la gravedad de lo ocurrido.

Spencer asegura además que, después de la muerte de Diana, Isabel II propuso devolverle el título de Alteza Real, que había perdido tras divorciarse de Carlos en 1996. El hermano de la princesa rechazó el ofrecimiento.

El relato sobre Mohamed Al Fayed

Otro de los episodios incluidos en el libro involucra a Mohamed Al Fayed, padre de Dodi Al Fayed, quien murió junto a Diana en el accidente de 1997.

Dodi Al Fayed mantenía una relación con Lady Di al momento del accidente fatal ocurrido en París en 1997.

Según Spencer, a Diana "no le caía bien Mohamed Al Fayed" y le había relatado un episodio en el que el empresario se habría propasado con ella durante el inicio de su relación con Dodi. Al Fayed, quien murió en 2023, fue acusado posteriormente por decenas de mujeres de agresión sexual, violación y explotación sexual.

Spencer, de 62 años y autor de varios libros, aseguró que consideró un "deber" contar su versión como testigo para corregir las "falsedades que se han impuesto con el paso del tiempo", casi tres décadas después de la muerte de su hermana.