Es el jefe de una empresa valorada en u$s900.000 millones, pero no es dueño ni de una sola acción: la historia de Sam Altman

La cara de la inteligencia artificial: un hombre que tiene en sus manos parte del futuro de la tecnología.

La fórmula de Sam Altman para convertirse en multimillonario sin tener una sola acción de OpenAI.

En el vertiginoso mundo de Silicon Valley, donde el éxito suele medirse por el porcentaje de acciones, Sam Altman rompe con todas las reglas establecidas . Como CEO de OpenAI, la organización detrás de hitos como ChatGPT y Sora, Altman se ha convertido en el rostro global de la inteligencia artificial y dueño de miles de millones de dólares .

Sin embargo, lo que más sorprende a analistas y entusiastas del mundo financiero es un detalle sin precedentes: Altman no posee ninguna participación accionaria en la empresa que dirige . Esta peculiar estructura de propiedad lo colocó en una posición única de poder e influencia, pero despojado del incentivo económico directo que enriqueció a figuras como Jeff Bezos o Mark Zuckerberg a través de sus propias compañías.

Su fama no proviene de su patrimonio neto vinculado a OpenAI, sino de su capacidad para liderar una organización que ha pasado de ser un pequeño laboratorio de investigación a una entidad con una valoración de mercado que desafía a los gigantes tecnológicos más establecidos del planeta.

Durante su gira mundial de 2023, reuniéndose con líderes de Estado como el presidente Isaac Herzog para discutir la regulación y el impacto ético de la inteligencia artificial.

Nacido en Chicago y criado en St. Louis, Sam Altman demostró una precocidad asombrosa para la tecnología desde que recibió su primera computadora a los ocho años. Tras abandonar sus estudios de informática en la Universidad de Stanford, cofundó Loopt, una aplicación de redes sociales basada en la geolocalización que, aunque no fue un éxito masivo, fue adquirida por unos 43 millones de dólares en 2012.

Este movimiento le permitió ingresar al círculo íntimo de Y Combinator, la aceleradora de startups más prestigiosa del mundo, la cual terminó presidiendo y donde forjó su reputación como un inversor con un ojo clínico para el futuro. Fue en 2015 cuando Altman, junto a un grupo de visionarios que incluía a Elon Musk y Peter Thiel, fundó OpenAI.

El objetivo inicial era ambicioso y desinteresado: crear una inteligencia artificial general (AGI) que beneficiara a toda la humanidad, operando bajo un modelo sin fines de lucro. La idea central era evitar que una tecnología tan poderosa fuera monopolizada por corporaciones privadas, garantizando que sus avances fueran abiertos y accesibles para todos.

De una ONG a una empresa multimillonaria: los problemas legales entre Elon Musk y Altman

El camino de OpenAI dio un giro drástico en 2019, cuando Altman lideró la transición hacia un modelo de "ganancias limitadas". El argumento era que, para alcanzar la AGI, se requerían miles de millones de dólares en poder de cómputo y talento humano que las donaciones filantrópicas no podían cubrir. Este cambio permitió a la empresa recibir una inversión masiva de Microsoft, que hoy supera los u$s13.000 millones, impulsando la valoración de la compañía a cifras astronómicas que rondan los u$s80.000 y u$s100.000 millones.

Este cambio de rumbo provocó una fractura irreparable con Elon Musk, quien abandonó el proyecto y posteriormente inició acciones legales contra Altman y OpenAI. Musk alega que la empresa ha traicionado su misión original de "código abierto" para convertirse en una subsidiaria de facto de Microsoft, priorizando el beneficio económico sobre la seguridad de la humanidad.

La batalla legal no es solo por dinero, sino por la definición misma de la ética en la IA, en un contexto donde OpenAI ha pasado de ser una ONG a un competidor feroz en el mercado financiero global.

Sam Altman El diálogo global sobre la IA, en 10 Downing Street con Rishi Sunak, discutiendo los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial generativa para la economía mundial. Foto de Simon Dawson/No 10 Downing Street

Por fuera de OpenAI: cómo Altman se convirtió en un magnate multimillonario

A pesar de no tener acciones en OpenAI, Sam Altman es un multimillonario hecho y derecho, con una fortuna construida sobre una red de inversiones personales extremadamente diversificada. Durante su tiempo en Y Combinator y como inversor ángel, puso dinero en etapas tempranas en empresas que hoy son pilares de la economía digital, como Airbnb, Stripe, Pinterest y Reddit.

Además de las startups de software, Altman ha invertido fuertemente en sectores de "tecnología profunda". Destacan sus apuestas de cientos de millones de dólares en Helion Energy, una empresa que busca dominar la fusión nuclear, y en Retro Biosciences, que trabaja en la longevidad humana.

Sam Altman Sam Altman y Shigeru Ishiba durante un encuentro oficial. Imagen: Gabinete de Japón/CC BY 4.0

El patrimonio actual de Sam Altman

Hoy en día, se estima que el patrimonio neto de Sam Altman asciende a aproximadamente u$s2.000 millones. Esta cifra, aunque impresionante, es relativamente modesta si se compara con los billonarios que encabezan las listas de Forbes, lo que refuerza la narrativa de que su interés en OpenAI es puramente ideológico o de legado.

Su fortuna no es estática, sino que está compuesta por una compleja cartera de activos que incluye capital de riesgo y participaciones directas en empresas de energía y biotecnología. El nivel actual de su patrimonio se debe principalmente al éxito acumulado de sus inversiones a través de sus fondos de capital de riesgo, como Hydrazine y Apollo Projects.