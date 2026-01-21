Carnaval 2026: la historia de la comparsa Mari-Mari

La comparsa del Club Central Entrerriano abrirá la tercera noche en Gualeguaychú con su propuesta “Genios”, que combinará samba, plumas y un estilo arabesco.

Mari-Mari suma más de 40 años de historia en el Carnaval País y 22 títulos.

El Carnaval del País , que se celebra cada verano en Gualeguaychú , se consolidó como el espectáculo a cielo abierto más grande de Argentina y una de las principales atracciones turísticas de la provincia de Entre Ríos .

Declarado Fiesta Nacional , combina música, danza, coreografías y carrozas monumentales que reflejan la creatividad y el trabajo de cientos de artistas locales. Entre las comparsas que participan, Mari-Mari se destaca por su trayectoria e influencia en la historia del evento. ¡Descubríla!

Su historia se remonta a 1978 , cuando el Club Central Entrerriano , uno de los más antiguos de Gualeguaychú, decidió integrarse a la recientemente creada Comisión de Carnaval , junto a otras instituciones de la ciudad.

Esto implicaba participar en los corsos locales, pero todavía no contaba con una comparsa propia ni experiencia en la organización.

Para resolver el desafío, los socios acudieron a vecinas referentes del evento, como María Elena de Dacal y Nelita Bermúdez de Irigoyen , quienes ayudaron a preparar la primera presentación: una carroza y la elección de la reina , María Elena Schaaf. Su creatividad permitió que la propuesta ganara el primer puesto , marcando un exitoso debut.

Fue así que, en febrero de 1980, nació oficialmente Mari-Mari. Los miembros eligieron como colores distintivos el rojo y negro, y adoptaron al gallo como símbolo, evocando el amanecer.

A lo largo de su trayectoria, la comparsa ganó 22 títulos (1981, 1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1998, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2015 y 2016).

Cuándo se festeja Carnaval 2026

El Carnaval del País 2026 comenzó el sábado 3 de enero y se extenderá durante once noches, incluyendo el feriado largo. Las fechas confirmadas son el 3, 10, 17, 24 y 31 del primer mes del año, con el 7, 14, 15, 16, 21 y 28 de febrero.

Durante cada jornada, comparsas como O’Bahía, Papelitos y Ará Yeví presentarán sus espectáculos en el Corsódromo José Luis Gestro, con temáticas, coreografías y trajes únicos. Este fin de semana, Mari-Mari abrirá con su propuesta titulada “Genios”, que combina samba, plumas y un estilo arabesco.

Las entradas ya se encuentran a la venta de forma presencial en las boleterías del Corsódromo o a través del sitio web de All Access.

Los precios varían según la ubicación y la modalidad elegida: los sectores de playones y tribunas populares están desde $25.000 por noche, mientras que los tickets para pullman oscilan entre $40.000 y $52.000.

Las sillas numeradas, por su parte, van desde $26.000 hasta más de $66.000, siendo los sectores frontales y premium los más caros.

Además, existen abonos especiales para residentes de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano, que incluyen nueve jornadas de Carnaval por alrededor de $120.000, presentando el DNI local para acceder al beneficio.