19 de enero 2026 - 19:59

Plazo fijo: tras señal del Tesoro, los bancos ajustaron las tasas y algunos ya pagan más del 30%

Las entidades financieras volvieron a aumentar los tipos de interés luego de que Economía pudiera refinanciar vencimientos por $9,37 billones.

Las tasas para plazo fijo volvieron a subir en los bancos.

Depositphotos

Los bancos subieron las tasas de interés de los plazos fijos en los últimos días y algunas entidades ya pagan más del 30% anual, tras la señal del Tesoro, cuando el pasado miércoles logró sortear el primer compromiso del año en moneda nacional al renovar el 98% de los vencimientos con un incremento en los rendimientos.

El costo que tuvo que pagar por ello fue alto: la tasa fija por el plazo más corto, con vencimiento el 27 de febrero próximo, saltó al 49,16% anual. Cabe recordar que en las jornadas previas las tasas de caución en la Bolsa habían alcanzado un pico de 150%.

En este contexto, los bancos aplicaron subas en las tasas que pagan por los plazos fijos de entre 3 y 5 puntos porcentuales, a tal punto que algunas entidades ya ofrecen rendimientos por encima del 30%, como Banco Voii y Crédito Regional Compañía Financiera.

Qué tasa paga cada banco, este este lunes 19 de enero

  • Banco Voii: 31,5% TNA
  • Crédito Regional Compañía Financiera: 31%
  • Banco Meridian: 30%
  • Banco CMF: 30%
  • Banco Bica: 30%
  • Banco Mariva: 30%
  • Banco de la Provincia de Córdoba: 29%
  • Reba: 29%
  • Banco Macro: 27,5%
  • Banco del Sol: 26,5%
  • Banco Hipotecario: 26,5%
  • Banco de Corrientes: 26,5%
  • Bibank: 26%
  • Banco Nación: 26%
  • Banco Credicoop: 25%
  • Banco de Tierra del Fuego: 25%
  • Banco del Chubut: 25%
  • Banco Provincia: 25%
  • Banco Julio: 24,5%
  • Banco Comafi: 24%
  • Banco Dino: 24%
  • Banco ICBC: 23,5%
  • Banco BBVA: 23%
  • Banco Galicia: 22%
  • Banco Masventas: 22%
  • Banco Santander: 21%
  • Banco Formosa: 21%
  • Banco Ciudad: 20,5%

