Los bancos subieron las tasas de interés de los plazos fijos en los últimos días y algunas entidades ya pagan más del 30% anual, tras la señal del Tesoro, cuando el pasado miércoles logró sortear el primer compromiso del año en moneda nacional al renovar el 98% de los vencimientos con un incremento en los rendimientos.
Plazo fijo: tras señal del Tesoro, los bancos ajustaron las tasas y algunos ya pagan más del 30%
Las entidades financieras volvieron a aumentar los tipos de interés luego de que Economía pudiera refinanciar vencimientos por $9,37 billones.
El costo que tuvo que pagar por ello fue alto: la tasa fija por el plazo más corto, con vencimiento el 27 de febrero próximo, saltó al 49,16% anual. Cabe recordar que en las jornadas previas las tasas de caución en la Bolsa habían alcanzado un pico de 150%.
En este contexto, los bancos aplicaron subas en las tasas que pagan por los plazos fijos de entre 3 y 5 puntos porcentuales, a tal punto que algunas entidades ya ofrecen rendimientos por encima del 30%, como Banco Voii y Crédito Regional Compañía Financiera.
Qué tasa paga cada banco, este este lunes 19 de enero
- Banco Voii: 31,5% TNA
- Crédito Regional Compañía Financiera: 31%
- Banco Meridian: 30%
- Banco CMF: 30%
- Banco Bica: 30%
- Banco Mariva: 30%
- Banco de la Provincia de Córdoba: 29%
- Reba: 29%
- Banco Macro: 27,5%
- Banco del Sol: 26,5%
- Banco Hipotecario: 26,5%
- Banco de Corrientes: 26,5%
- Bibank: 26%
- Banco Nación: 26%
- Banco Credicoop: 25%
- Banco de Tierra del Fuego: 25%
- Banco del Chubut: 25%
- Banco Provincia: 25%
- Banco Julio: 24,5%
- Banco Comafi: 24%
- Banco Dino: 24%
- Banco ICBC: 23,5%
- Banco BBVA: 23%
- Banco Galicia: 22%
- Banco Masventas: 22%
- Banco Santander: 21%
- Banco Formosa: 21%
- Banco Ciudad: 20,5%
