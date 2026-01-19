Plazo fijo: tras señal del Tesoro, los bancos ajustaron las tasas y algunos ya pagan más del 30% + Seguir en









Las entidades financieras volvieron a aumentar los tipos de interés luego de que Economía pudiera refinanciar vencimientos por $9,37 billones.

Las tasas para plazo fijo volvieron a subir en los bancos. Depositphotos

Los bancos subieron las tasas de interés de los plazos fijos en los últimos días y algunas entidades ya pagan más del 30% anual, tras la señal del Tesoro, cuando el pasado miércoles logró sortear el primer compromiso del año en moneda nacional al renovar el 98% de los vencimientos con un incremento en los rendimientos.

El costo que tuvo que pagar por ello fue alto: la tasa fija por el plazo más corto, con vencimiento el 27 de febrero próximo, saltó al 49,16% anual. Cabe recordar que en las jornadas previas las tasas de caución en la Bolsa habían alcanzado un pico de 150%.

En este contexto, los bancos aplicaron subas en las tasas que pagan por los plazos fijos de entre 3 y 5 puntos porcentuales, a tal punto que algunas entidades ya ofrecen rendimientos por encima del 30%, como Banco Voii y Crédito Regional Compañía Financiera.

Qué tasa paga cada banco, este este lunes 19 de enero Banco Voii: 31,5% TNA

Crédito Regional Compañía Financiera: 31%

Banco Meridian: 30%

Banco CMF: 30%

Banco Bica: 30%

Banco Mariva: 30%

Banco de la Provincia de Córdoba: 29%

Reba: 29%

Banco Macro: 27,5%

Banco del Sol: 26,5%

Banco Hipotecario: 26,5%

Banco de Corrientes: 26,5%

Bibank: 26%

Banco Nación: 26%

Banco Credicoop: 25%

Banco de Tierra del Fuego: 25%

Banco del Chubut: 25%

Banco Provincia: 25%

Banco Julio: 24,5%

Banco Comafi: 24%

Banco Dino: 24%

Banco ICBC: 23,5%

Banco BBVA: 23%

Banco Galicia: 22%

Banco Masventas: 22%

Banco Santander: 21%

Banco Formosa: 21%

Banco Ciudad: 20,5%