Modernización en la Iglesia Católica: la Basílica de Santa María Maggiore aceptará ofrendas digitales

El sistema adoptado en este templo, el elegido por el papa Francisco como lugar de su sepultura, va más allá del tradicional posnet para los pagos digitales: se trata de un hub informativo interactivo que funciona en ocho idiomas.

En Italia, la clásica recolección de ofrendas que pasa entre las bancas durante la misa dio un giro hacia la modernización. En los últimos meses, varias iglesias se sumaron cajeros especiales para que los fieles puedan dar su ofrenda con tarjeta o pago digital . Ahora, la Basílica de Santa María Maggiore en Roma adoptó la tecnología.

El sistema adoptado en este templo, el elegido por el papa Francisco como lugar de su sepultura, va más allá del tradicional posnet para los pagos digitales: se trata de un hub informativo interactivo. El sistema funciona en ocho idiomas (italiano, inglés, español, francés, alemán, portugués, japonés y chino), emite comprobante de la donación y cuenta con una interfaz accesible, diseñada también para personas con discapacidad.

"Este proyecto representa un paso importante en la forma de vivir y custodiar la caridad, en su sentido más amplio, dentro de la Basílica", afirmó Roberto Romano, delegado para la administración de la basílica papal.

"La tecnología, si está bien orientada, puede convertirse en una verdadera herramienta de servicio: aquí no es un fin en sí misma, sino que facilita un gesto de donación desinteresado, puro y transparente", mencionó Romano.

De esta manera, la primera fase , que ya fue completada, permite realizar una donación en pocos segundos , de forma intuitiva y segura. La segunda fase , que se pondrá en marcha próximamente, transformará el posnet en una plataforma integrada , capaz no solo de gestionar las ofrendas, sino también de dar a conocer la propuesta cultural y artística de la Basílica y del Polo Museístico Liberiano.

Giuseppe Catizone, de Gmc Consulting Srl e ideador del formato, subrayó que "no se trata de un simple instrumento de pago, sino de un hub informativo y relacional, capaz de comunicarse en múltiples idiomas y de ser verdaderamente inclusivo".

En está línea, Michele Piombino, director de la empresa dedicada a economía circular Retex, indicó que "el principal desafío fue crear una tecnología avanzada que, al mismo tiempo, resultara inmediata y fácil de usar para cualquiera". Además, dijo que mantiene una convicción firme de que la tecnología debe adaptarse a las personas, y no al revés. Por ese motivo, dijo trabajaron con especial atención en la experiencia del usuario para que el sistema sea intuitivo y teniendo en cuenta la amplia variedad de fieles, que va desde los jóvenes hasta los mayores, como también de italianos hasta extranjeros.

Por último, esta iniciativa cuenta con el patrocinio de Banca Popolare di Sondrio. "Decidimos apoyar este proyecto porque combina innovación, responsabilidad social y atención a la comunidad", señaló Umberto Catellani, coordinador del área de Roma del banco. (ANSA).

Empleados del Vaticano se declaran insatisfechos

Los empleados laicos del Vaticano, quienes tienen prohibido formar o integrarse a sindicatos, manifestaron su descontento laboral en una encuesta difundida por una asociación que nuclea a trabajadores del Estado pontificio.

El sondeo fue realizado por la Asociación del Personal Laico del Vaticano, que representa a unas 300 personas. Según los datos relevados, alrededor de 4.000 laicos trabajan actualmente en el Vaticano en tareas diversas como cocina, jardinería y limpieza. Sin embargo, la mayoría reside fuera del recinto, mientras que unas 900 personas viven dentro, entre ellas el papa, cardenales, monjas, sacerdotes, diplomáticos y también empleados laicos.

En total, 250 personas participaron de la encuesta. De ellas, el 73,9% aseguró percibir una “desconexión” con la dirección, mientras que el 75,9% afirmó sentirse subestimado y desmotivado. Si bien los empleados reciben salarios libres de impuestos y cuentan con atención médica gratuita, no tienen derecho a sindicalizarse ni a organizarse formalmente para la defensa de sus derechos laborales.