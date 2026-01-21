Los cinco errores que encarecen el uso del auto, sin que el conductor lo note

Los malos hábitos que llevan a reparaciones costosas y que se pueden corregir fácilmente prolongando el mantenimiento del vehículo.

El mantenimiento del vehículo requiere atención a detalles que muchos conductores pasan por alto. Pequeños hábitos cotidianos pueden generar daños acumulativos en el auto, aumentando los costos de reparación y reduciendo su vida útil. Aunque cada persona tiene su estilo de conducción, algunos errores se repiten con frecuencia y afectan componentes clave del vehículo.

Los autos con transmisión manual al ser más susceptibles al error humano resultan especialmente vulnerables, pero ciertos descuidos también perjudican a vehículos con otras transmisiones . Identificar estos errores comunes permite evitar gastos innecesarios y prolongar el funcionamiento óptimo del auto.

Los expertos indican que hay cinco situaciones en las que se perjudica el correcto funcionamiento del auto y que esto lleva a un gasto innecesario para tener que repararlo. Estos son:

Un error frecuente consiste en soltar el embrague demasiado rápido o lento al cambiar de marcha . Ambos extremos provocan daños: un desgaste acelerado del disco ocurre cuando el embrague se suelta lentamente, mientras que un movimiento brusco genera tirones que fuerzan el sistema de transmisión. Cambios repentinos de velocidad sobrecargan los componentes internos de la caja de cambios, y apoyar la mano en la palanca también puede dañar el mecanismo.

Muchos conductores dejan el vehículo con el cambio puesto al estacionar, un hábito que someten a la caja de cambios a una tensión constante . Este error no solo desgasta los componentes, sino que puede provocar problemas al arrancar , especialmente en autos sin sistema de arranque de seguridad. Un olvido en esta situación representa un riesgo para el conductor y su entorno.

Además, esto no sirve como reemplazo del freno de mano. En caso de ocurrir un choque mientras el auto se encuentra estacionado con el cambio puesto, hace que la fuerza rompa la marcha y el auto se suelte, lo que puede provocar aun más daños al vehículo y terceros. Para ello mismo existe la palanca del freno de parking, mecánica o eléctrica, que sostiene los frenos traseros con mayor agarre.

caja-de-cambio-manual auto

Acelerar en exceso o cambiar mal las marchas

El motor emite señales que indican cuándo realizar los cambios de marcha. Extender demasiado la segunda velocidad o usar la quinta a bajas revoluciones afecta el rendimiento del vehículo. Ignorar las revoluciones por minuto que muestra el tablero puede dañar el motor y desgastar prematuramente el sistema de frenado. Escuchar al motor y observar las indicaciones del tablero resulta fundamental para evitar problemas mecánicos.

tablero auto

Dejar el tanque de nafta en reserva

Circular con el tanque casi vacío genera consecuencias negativas a largo plazo. Los residuos acumulados en el fondo del tanque pueden obstruir el sistema de inyección y dañar la bomba de combustible. Mantener un nivel adecuado de nafta previene fallas y garantiza un funcionamiento correcto del motor.

indicador nafta auto tablero

No calentar el motor antes de exigirlo

Arrancar el auto y exigirle rendimiento inmediato desgasta sus componentes. El motor necesita alcanza una temperatura óptima para funcionar correctamente. Conducir a velocidad moderada durante los primeros minutos permite que el aceite llegue a los 90°C y lubrique adecuadamente las piezas. Evitar esfuerzos excesivos al inicio prolonga la vida útil del vehículo.