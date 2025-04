El índice del miedo se dispara por encima de los 32 puntos: el mercado tiembla por la Fed y la guerra comercial

El volumen de operaciones fue relativamente bajo debido al regreso de los inversores tras el feriado del Viernes Santo. El dólar global cae frente a las principales monedas y el oro, activo refugio, repuntó con fuerza. Las mineras de oro cotizaban al alza en las operaciones previas a la apertura del mercado, con Newmont (NEM.N) subiendo un 2,8% y las acciones de Barrick Gold (ABX.TO) que cotizan en EE.UU. ganando un 3,6%.

La mayoría de las acciones de megacapitalización y crecimiento operaban en baja. Tesla (TSLA.O) cede un 2,5% tras un informe de Reuters que señaló que el lanzamiento del modelo económico Model Y se retrasó.

Las principales acciones en tendencia

Nvidia (NVDA.O) pierde más de un 5% luego de que Reuters informara que Huawei Technologies planea comenzar a distribuir masivamente un chip de inteligencia artificial avanzado a clientes chinos a partir del próximo mes.

Los operadores ya están descontando casi un punto porcentual completo en recortes de tasas por parte de la Fed este año, según datos de LSEG.

Las preocupaciones por los aranceles siguen siendo un factor clave en el radar de los inversores, especialmente después de que China advirtiera a otros países que no firmen acuerdos económicos amplios con EE.UU. a expensas de Pekín.

Los responsables de política monetaria de la Fed han señalado recientemente que la incertidumbre comercial está afectando sus perspectivas y debilitando el crecimiento, en un contexto de presiones por parte de Trump para que bajen las tasas de interés.

La incertidumbre sobre la política comercial y monetaria ha golpeado con fuerza a las acciones este año: el S&P 500 (.SPX) ha caído más de un 10% en lo que va del año y un 14% desde su récord de febrero.

Los resultados empresariales serán observados de cerca esta semana en busca de señales sobre cómo las compañías están lidiando con la incertidumbre. Tesla (TSLA.O) y Alphabet (GOOGL.O) abrirán la temporada de resultados de las “Siete Magníficas”.

Las acciones de Netflix (NFLX.O) subieron un 3,2% tras una proyección de ingresos alentadora por parte del gigante del streaming, a pesar de los posibles vientos económicos en contra.

Capital One Financial (COF.N) ganó un 4,1% después de que los reguladores bancarios de EE.UU. aprobaran el viernes su compra de Discover Financial Services (DFS.N) por 35.300 millones de dólares.