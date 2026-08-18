El índice de estabilidad financiera cayó por cuarta semana seguida: cuáles fueron las tres principales razones

El referencial, elaborado por la consultora Analytica, se mantuvo por debajo del promedio de 2026. Las primeras señales de esta semana corta no son alentadoras.

El Índice de Estabilidad Financiera (ISEF) , elaborado por la consultora Analytica , cayó por cuarta semana consecutiva . Cinco de las siete variables que mide la entidad incidieron a la baja, mientras el inicio de esta semana corta no aporta señales de mejora hacia adelante.

El referencial se contrajo 0,3% entre el 10 y el 14 de agosto, y se ubicó en 108 puntos, su nivel más bajo desde la primera semana de julio. Analytica aclaró que el indicador se mantiene un 8% por encima del nivel de comienzos de año, aunque continúa por debajo del promedio de 2026.

"La caída fue mucho más acotada que la de la semana previa, pero de composición más generalizada: cinco de los siete factores que integran el índice aportaron negativamente ", detalló el informe publicado este martes. La principal causa de la contracción fue, de nuevo, el bajo nivel de compra de reservas por parte del Banco Central (BCRA), aunque con la mitad del peso que la semana anterior.

La autoridad monetaria adquirió, en términos netos, unos u$s219 millones. Si bien la cifra casi duplicó al mínimo de la semana previa, la cifra se ubicó por debajo de los u$s270 millones que Analytica considera que es la "métrica prudencial de acumulación de reservas".

Detrás, en orden de relevancia, le siguieron el deterioro de los bonos soberanos en dólares y de las acciones , y el incremento de la oferta de instrumentos de cobertura cambiaria , tanto en concepto de futuros como de títulos dólar linked. Del otro lado, los únicos aportes positivos vinieron de la estabilidad cambiaria y, en menor medida, de las tasas de corto plazo.

En cuanto a los mercados bursátiles, el S&P Merval sufrió un derrumbe semanal del 4,3% y tocó mínimos desde el 20 de mayo. Paralelamente, el riesgo país avanzó a máximos desde el 10 de junio.

"El movimiento acompañó la corrección del equity local y contrastó con el riesgo latino, que se mantuvo casi sin cambios, por lo que se sigue viendo algo de factor idiosincrático en los bonos locales. Posiblemente, la cercanía de las elecciones y los resultados negativos de las últimas encuestas, junto con la falta de perspectivas para una reactivación más contundente de la actividad estén impactando en la curva soberana", explicó Analytica.

Respecto de los mercados de cobertura, el informe detalló que "tanto el interés abierto en futuros como el volumen operado en dólar linked volvieron a incrementarse".

La estabilidad financiera, ¿camino a su quinta baja al hilo?

Los únicos aportes positivos al ISEF provinieron de la estabilidad en la cotización del tipo de cambio oficial y las tasas de corto plazo. No obstante, las tasas arrancaron esta nueva semana con mayor volatilidad, promediando un 26%, por encima del 23% de la semana previa.

Asimismo, el dólar mayorista volvió a acercarse a los $1.500, el S&P Merval siguió en picada y el riesgo país perforó el umbral de los 500 puntos básicos. Está dinámica no permite avizorar que el ISEF corte la racha negativa.