Fórmula 1: Franco Colapinto largará 21° en el GP de Bahréin en Malasia tras las sanciones

El argentino finalizó 15° en la clasificación del Gran Premio que se disputa en el circuito de Sepang, pero la sanción que arrastraba lo relegó más atrás en la grilla. Max Verstappen consiguió su primera pole position de la temporada y compartirá la primera fila con Lewis Hamilton.

Franco Colapinto completó una jornada con sensaciones dispares en el Gran Premio de Bahréin en Malasia . El argentino mostró un buen rendimiento durante la tercera práctica y la Q1 , pero algunos inconvenientes con su Alpine condicionaron su participación en la Q2 .

El piloto argentino terminó 15° en la clasificación , aunque sabía de antemano que la penalización de 15 posiciones que acumulaba lo obligaría a comenzar la carrera del domingo desde el fondo.

Sin embargo, Colapinto no largará último. Arvid Lindblad recibió una sanción de 30 lugares y quedó detrás del argentino, por lo que el piloto de Alpine partirá desde la 21° posición , por delante del británico de Racing Bulls.

La pole position quedó en manos de Max Verstappen , quien consiguió por primera vez en la temporada el mejor lugar de salida. El neerlandés dominó cada segmento de la clasificación y partirá acompañado en la primera fila por Lewis Hamilton . El británico de Ferrari consiguió el segundo puesto y largará desde esa posición por segunda vez en una carrera larga durante la temporada.

Isack Hadjar marcó el tercer mejor registro, aunque una penalización de cinco lugares por un cambio de componentes en su Red Bull lo retrasará hasta el octavo puesto.

La sanción beneficiará a Kimi Antonelli, líder del Mundial, que avanzará desde el cuarto hasta el tercer lugar con Mercedes. También ganarán una posición Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri y George Russell.

Por su parte, Pierre Gasly volvió a mostrar un buen rendimiento con el otro Alpine. El francés quedó como “el mejor del resto” detrás de los ocho autos más competitivos y partirá desde el noveno puesto.

Colapinto confía en poder remontar desde el puesto 21

El rendimiento de Gasly aparece como una referencia positiva para Colapinto de cara al domingo. El argentino necesitará avanzar 11 posiciones para alcanzar el décimo lugar y sumar un punto.

El circuito de Sepang cuenta con diferentes sectores que favorecen los sobrepasos, mientras que la degradación de los neumáticos y las condiciones climáticas pueden modificar el desarrollo de la carrera.

“Lo que esperábamos era guardar un par de juegos de gomas para la carrera de mañana. Tengo muchas cosas para elegir. Tengo blandas, duras, medias... Tengo de todo. Así que intentaremos hacer lo mejor que podamos, maximizar el ritmo del auto. Hicimos mucho trabajo para la carrera, así que intentaremos ir para adelante, avanzar. Es el objetivo que tenemos”, manifestó Colapinto.

El argentino destacó además las buenas sensaciones que tuvo durante la tercera práctica, aunque reconoció que el rendimiento empeoró durante la clasificación.

“La FP3 fue muy buena. Creo que fue el primer momento del fin de semana en el que hice algo de low fuel, el único momento del fin de semana. Ahí estuvimos bastante fuertes. Después, en la qualy, se sintió un poco peor el auto. Hay que enteder el poqué. Hicimos unos cambios de último minuto por algunos problemas que tuvimos. Ojalá mañana tengamos buen ritmo, como el que mostramos en las prácticas, y vayamos para adelante”, explicó el número 43.

La pelea de Alpine en el campeonato de constructores

La carrera también será importante para Alpine en su disputa con Racing Bulls por el quinto puesto del Mundial de Constructores. El equipo francés acumula 68 puntos, mientras que Racing Bulls suma 83, por lo que existe una diferencia de 15 unidades cuando quedan ocho fechas para terminar la temporada.

Una remontada de Colapinto que le permita ingresar en los puntos podría resultar importante para reducir esa distancia. El argentino confía especialmente en las características del circuito malayo para avanzar desde el fondo de la grilla.

“Creo que se puede remontar. Es una pista en la que, en general, hay muchas frenadas, mucha deg, y con las rectas largas ayuda a generar un poco de sobrepasos. Así que ojalá tenga buen ritmo y vaya para adelante”, concluyó Colapinto ante ESPN.