Emiratos Árabes Unidos asegura que el ataque del copiloto del vuelo de Flydubai fue un acto terrorista + Agregar ámbito en









El ataque tuvo como resultado la hospitalización del comandante Smit Machchhar por heridas de gravedad. El sospechoso es emiratí y habría sido influencia por grupos radicales sirios.

El sospechoso agredió al piloto dentro de la cabina con “un hacha de emergencia” e “intentó hacerse con el control de los mandos del avión”, según la fiscalía emiratí. Captura (Video X)

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU) confirmó este sábado que el copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai, en el que atacó al piloto principal, inició la ejecución de un atentado terrorista. En el hecho, involucró el uso de un “hacha de emergencia” contra el comandante Smit Machchhar e intentó tomar el control del avión.

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En las últimas horas, un asesor directo de la presidencia de EAU había descripto el hecho como un "acto de terrorismo": el funcionario Anwar Gargash destacó el "profesionalismo y sentido ético" de Machchhar además de pedir "reconocimiento para el piloto, frente a un acto terrorista peligroso y una catástrofe potencial".

Ahora, el fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, afirmó que la investigación determinó que el copiloto puso en marcha el plan durante el vuelo del miércoles, según la agencia oficial WAM.

Emiratos Árabes Unidos asegura que el copiloto de Flydubai quería cometer un "acto terrorista" Sus palabras también indicaron que el sospechoso agredió al piloto dentro de la cabina con “un hacha de emergencia” e “intentó hacerse con el control de los mandos del avión”.

Desde EAU destacaron el "profesionalismo y sentido ético" de Machchhar en medio de la turbulencia. @newsisrael13 Al Shamsi indicó que la pesquisa continúa para determinar los motivos y posibles vínculos relacionados con el hecho. Por su parte, el copiloto fue identificado como Hamam al-Hammami, oriundo de Omán, y permanece en Abu Dhabi. Por su parte, el canal saudí Al Arabiya y CNN citaron que el implicado fue inhabilitado para volar en Omán Air luego de que las autoridades detectaran supuestas “ideas extremistas”.





Según el medio saudí, dejó ese país tras ser apartado de la aerolínea omaní y pudo haber sido influenciado de “grupos radicales” en Siria, donde habría permanecido durante un tiempo. El medio estadounidense, por su parte, indicó que el sospechoso nació en Emiratos Árabes Unidos, era hijo de padre omaní y madre siria, y residió varios años en territorio emiratí. La víctima nació en la India y tiene 39, con una extensa carrera en la aviación. @smit.machchhar (IG) Un alto funcionario de Emiratos Árabes Unidos describió el incidente del avión de Flydubai como un acto terrorista Gargash, asesor del mandatario Mohammed bin Zayed, y destacó el "profesionalismo y sentido ético" del piloto a cargo durante la situación, Smit Machchhar, actualmente en recuperación tras ser apuñalado varias veces. El funcionario se pronunció sobre el hecho en su cuenta de X, donde pidió "reconocimiento para el piloto, frente a un acto terrorista peligroso y una catástrofe potencial". En ese sentido, destacó su comportamiento por representar el "verdadero significado de la valentía y la responsabilidad". La declaración marcó la primera vez que un alto cargo de EAU calificó públicamente el episodio. Gargash también incluyó una advertencia mayor al instar que se evite “la simplificación fácil de lo sucedido o adoptar y promover teorías conspirativas”. Así, sostuvo que “la vigilancia y la precaución siguen siendo una necesidad frente a los riesgos del extremismo y el terrorismo”.

Captura redes sociales