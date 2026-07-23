La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,15% para sus prestaciones de julio 2026, correspondiente al dato de la inflación de mayo analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
ANSES cambia el bono para jubilados y pensionados desde el 23 de julio: ¿quiénes lo cobran?
De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,15%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.
-
Beneficios ANSES: cómo acceder a descuentos y reintegros en supermercados y farmacias
-
Jubilación mínima de ANSES en agosto: aumentos, bono y trámites
Además, el organismo continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000, junto con el haber actualizado, a un grupo de jubilados y pensionados.
Desde hoy, comienza una nueva etapa del calendario de pagos y cambia la forma en la que se calcula este refuerzo económico para quienes cobran montos superiores a la jubilación mínima.
Monto de las jubilaciones y pensiones en julio 2026
Las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,15%, correspondiente al dato de la inflación de mayo que analizó el INDEC.
Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.
A su vez, la entidad continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos. Estos serán los montos:
- Jubilación mínima: $481.989,33 ($411.989,33 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $399.591,46 ($339.591,46 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $358.392,53 ($288.392,53 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión para Madres de 7 hijos: $481.989,33 ($411.989,33 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Jubilación máxima: pasará a $2.772.298,06
Bono de $70.000 para jubilados y pensionados
El objetivo del bono de ingresos adicional, que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las jubilaciones, Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.
El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $411.989,33 . En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000.
Quienes perciban montos superiores, pero menos de $481.989,33 recibirán un extra proporcional hasta alcanzar esta suma.
Calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
- DNI terminados en 2: 13 de julio
- DNI terminados en 3: 14 de julio
- DNI terminados en 4: 15 de julio
- DNI terminados en 5: 16 de julio
- DNI terminados en 6: 17 de julio
- DNI terminados en 7: 20 de julio
- DNI terminados en 8: 21 de julio
- DNI terminados en 9: 22 de julio
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio