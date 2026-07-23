ANSES cambia el bono para jubilados y pensionados desde el 23 de julio: ¿quiénes lo cobran? + Agregar ámbito en









De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,15%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

Hoy ANSES comienza con el pago de los haberes a los jubilados y pensionados que superan la mínima. Imagen: Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,15% para sus prestaciones de julio 2026, correspondiente al dato de la inflación de mayo analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

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Además, el organismo continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000, junto con el haber actualizado, a un grupo de jubilados y pensionados.

Desde hoy, comienza una nueva etapa del calendario de pagos y cambia la forma en la que se calcula este refuerzo económico para quienes cobran montos superiores a la jubilación mínima.

Monto de las jubilaciones y pensiones en julio 2026 Las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,15%, correspondiente al dato de la inflación de mayo que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos. Estos serán los montos: Jubilación mínima: $481.989,33 ( $411.989,33 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $399.591,46 ( $339.591,46 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $358.392,53 ( $288.392,53 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión para Madres de 7 hijos: $481.989,33 ( $411.989,33 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará a $2.772.298,06 ANSES Bono de $70.000 para jubilados y pensionados El objetivo del bono de ingresos adicional, que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las jubilaciones, Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales. El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $411.989,33 . En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $481.989,33 recibirán un extra proporcional hasta alcanzar esta suma. Calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

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