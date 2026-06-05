El oro se desplomó 3% tras buen dato de empleo en EEUU que aleja la posibilidad de baja tasas + Agregar ámbito en









La presión sobre el metal precioso llegó luego de que se conociera que la economía estadounidense creó 172.000 empleos no agrícolas durante mayo. El dato superó las expectativas del mercado.

El oro se desplomó 3% Depositphotos

El precio del oro registró una fuerte caída este viernes luego de que un informe sobre el mercado laboral estadounidense mostrara una creación de empleo superior a la esperada, reforzando las apuestas de que la Reserva Federal mantendrá una política monetaria restrictiva por más tiempo.

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El oro al contado retrocedió 3% y se ubicó en u$s4.341,52 por onza, mientras que los contratos de futuros con entrega en agosto cerraron con una baja de 3,1%, hasta los u$s4.365,3 por onza.

La presión sobre el metal precioso llegó tras conocerse que la economía estadounidense creó 172.000 empleos no agrícolas durante mayo. El dato superó las expectativas del mercado y se sumó a la revisión al alza de los 179.000 puestos generados en abril.

La fortaleza del mercado laboral llevó a los inversores a recalibrar sus expectativas sobre la política monetaria de la Fed. Con una economía que continúa mostrándose fuerte y un escenario de inflación todavía condicionado por el encarecimiento de la energía, el mercado descuenta que el banco central tendrá menos incentivos para reducir las tasas de interés en el corto plazo.

"Tenemos unas cifras de empleo bastante superiores a lo esperado", señaló Bart Melek, director global de estrategia de materias primas de TD Securities. Según el analista, el contexto de guerra en Medio Oriente, junto con los elevados precios de la energía, mantiene vigentes los riesgos inflacionarios y reduce las probabilidades de una flexibilización monetaria.

Tras la publicación del informe laboral, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense avanzaron con fuerza. Ese movimiento suele perjudicar al oro, ya que el metal no genera intereses y pierde atractivo relativo frente a activos de renta fija que ofrecen mayores retornos. El impacto de la guerra en Medio Oriente A pesar de que el oro suele funcionar como refugio frente a la incertidumbre geopolítica, el metal acumula una caída superior al 17% desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán a fines de febrero. La guerra impulsó una fuerte suba de los precios del petróleo, elevando los temores inflacionarios y fortaleciendo la expectativa de tasas más altas durante un período prolongado. En ese contexto, el mercado priorizó el efecto de una política monetaria más restrictiva por encima de la demanda de activos considerados seguros. Los analistas señalan que, mientras persistan las presiones inflacionarias y la Fed mantenga una postura cautelosa respecto de los recortes de tasas, el oro podría continuar enfrentando dificultades para recuperar terreno.