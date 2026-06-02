El oro extiende su debilidad en medio de las negociaciones entre EEUU e Irán

Opera cerca de los u$s4.553 la onza y acumula una caída del 15% desde el inicio del conflicto. Las señales cruzadas entre Washington y Teherán mantienen al mercado en vilo.

Los mensajes contradictorios entre EEUU e Irán sigue pesando sobre el precio del oro , en un contexto de creciente preocupación por la inflación y las disrupciones en el comercio global.

El oro opera cerca de los u$s4.553 la onza este martes, en un tenue rebote tras acumular una caída superior al 1% en la jornada anterior. Con nuevos incidentes en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, Donald Trump sostuvo que los diálogos con Irán seguían "a un ritmo rápido", en respuesta a las advertencias de Teherán sobre una posible ruptura diplomática y el cierre de la vital ruta marítima.

Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanhayu, también ofrecieron versiones distintas de una conversación telefónica sobre los combates en Líbano, realzando la confusión en torno a las conversaciones para poner fin al conflicto que ha desencadenado una crisis energética mundial.

La tensión sacudió los mercados el lunes: el petróleo anotó su mayor alza en casi un mes, los rendimientos de los bonos y el dólar avanzaron, lo que encareció el oro cotizado en moneda estadounidense. El crudo Brent se ubicaba el martes levemente por debajo de los u$s95 el barril, tras haber retrocedido la semana anterior ante las expectativas de que las partes pudieran llegar a un acuerdo.

Los analistas de TD Securities Ryan McKay y Bart Melek, subrayaron que "es probable que los mercados energéticos se mantengan tensos y apoyados en precios más altos, incluso bajo un posible acuerdo". Además, hicieron énfasis en que "esto sugiere que los vientos en contra macroeconómicos que han pesado sobre el complejo de los metales preciosos seguirán vigentes".

Desde que estalló el conflicto a finales de febrero, el oro retrocedió con fuerza y cotiza en torno a un 15% por debajo de sus niveles de anteriores a la guerra, si bien en las últimas semanas ha oscilado en un rango estrecho sin grandes movimientos.

Rhona O'Connell, jefa de análisis de mercado para EMEA y Asia en StoneX Financial Ltd, afirmó que las perspectivas para el oro "siguen dependiendo de la evolución de la situación en Medio Oriente, aunque se han logrado algunos avances, los problemas clave siguen sin resolverse". Y agregó: "Esto significa que es probable que los precios se mantengan dentro de un rango limitado, con una posible tendencia a la baja debido a las expectativas sobre las tasas de interés".