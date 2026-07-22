Netflix apuesta por la historia de Moria Casán: cuándo se estrena la serie y quiénes integran el elenco

La producción nacional estará protagonizada por tres actrices que interpretarán diferentes momentos de la vida de la diva.

Netflix lleva a la pantalla la vida de Moria Casán con una serie que recorrerá distintas etapas de su trayectoria artística.

Netflix prepara el estreno de Moria , una serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán que llega a la plataforma el próximo 14 de agosto de 2026 , fecha elegida para coincidir con el cumpleaños número 80 de la diva. La producción argentina reconstruirá distintas etapas de la carrera de “La One” a través de tres actrices que estarán a cargo de representar diferentes momentos de su historia.

La propuesta no será un documental tradicional, sino una ficción basada en la trayectoria de una de las figuras más reconocidas del espectáculo nacional. La serie buscará mostrar el recorrido de Moria desde sus primeros pasos hasta su consolidación como actriz, vedette, conductora y referente de la cultura popular argentina.

La producción fue desarrollada por Netflix junto a About Entertainment , con dirección y guion de Javier Van de Couter.

La serie estará centrada en la vida de Moria Casán y recorrerá los distintos períodos que construyeron su figura pública . La historia mostrará cómo una joven artista logró transformarse en uno de los nombres más importantes del teatro, la televisión y el cine argentino.

Según la sinopsis oficial de Netflix, la ficción presenta a Moria celebrando sus 80 años y abriendo las puertas de su propia historia para convertirse en la narradora de su recorrido . La producción plantea que la diva no solo recuerda su pasado, sino que también interviene en la construcción de su propio relato.

El eje de la serie estará puesto en la transformación de Moria Casán en un personaje único dentro del espectáculo argentino. Desde su aparición en el mundo de la revista hasta su consolidación como una personalidad televisiva, la ficción repasará los momentos que la llevaron a convertirse en una figura reconocida por varias generaciones.

La producción también buscará reflejar la relación de la artista con la provocación y la reinvención constante. Durante más de cinco décadas de carrera, Moria construyó una identidad basada en la exposición, el humor, la sensualidad y una manera particular de interpretar los cambios culturales.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del proyecto fue la elección de las actrices encargadas de interpretar a Moria Casán en diferentes etapas de su vida. Netflix confirmó que serán tres figuras reconocidas del cine y la televisión argentina las que llevarán adelante el desafío.

Reparto de Moria

Sofía Gala Castiglione : interpretará una etapa más joven de Moria Casán

: interpretará una etapa más joven de Moria Casán Griselda Siciliani : estará a cargo de otra etapa de la trayectoria de la artista

: estará a cargo de otra etapa de la trayectoria de la artista Cecilia Roth: representará a Moria en una fase más cercana a la actualidad

Trailer de Moria

Una serie sobre una de las divas argentinas más icónicas de nuestra historia

Moria Casán es una de las artistas argentinas con mayor permanencia en la escena pública. Su carrera comenzó en la década del 70 y atravesó diferentes formatos: teatro de revista, cine, televisión, conducción y participación en programas de entretenimiento.

A lo largo de los años, la artista logró mantenerse como una figura reconocible incluso fuera de los escenarios, gracias a su estilo, porte y frases que se incorporaron a la cultura popular. Netflix confirmó que la serie tendrá su estreno mundial el 14 de agosto de 2026 y estará disponible exclusivamente en la plataforma.