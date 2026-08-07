Sorpresa en EEUU: se perdieron 23.000 empleos en julio y el mercado recalcula las perspectivas para las tasas

La fuerte desaceleración del mercado laboral estadounidense generó dudas sobre si la Reserva Federal subirá las tasas de interés en un futuro próximo.

El dato oficial de empleo en EEUU tomó por sorpresa a propios y extraños . En julio, se perdieron 23.000 puestos de trabajo , cuando el mercado esperaba un fuerte incremento de 85.000 . Este deterioro en el mercado de trabajo hizo que el mercado reconsiderara la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) subas a la tasas en los próximos meses, un escenario que se prorrogó para diciembre.

" Buena parte de la sorpresa negativa en los datos vino por el sector privado que tuvo una creación de empleo de 30.000 puestos, por debajo de los 82.000 esperados", destacaron desde Balanz , y agregaron que los datos de junio se revisaron a la baja: pasaron a ser 20.000 puestos creados desde los 57.000 reportados inicialmente.

A pesar de eso, la tasa de desempleo bajó hasta el 4,1% desde el 4,2% del mes previo, según los datos del Departamento de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). Ese dato, aparentemente contradictorio con la baja del empleo, se explica por un tercer factor: la tasa de participación laboral, que también se redujo de manera sorpresiva: bajó a 61,4% desde 61,5% , cuando el mercado esperaba 61,6%.

"La tasa de desempleo bajó, pero no por buenas razones" , explicó Collin Martin , jefe de investigación y estrategia de renta fija en el Centro Schwab de Investigación Financiera (SCFR). "La gente está abandonando el mercado laboral" . De hecho, a principios de año la tasa de participación labora era de 62,1%, mientras que el dato actual es el más bajo desde febrero de 2021 .

En este sentido, desde Portfolio Personal Inversores (PPI) explicaron que " menos personas buscando trabajo implican un denominador más chico en el cálculo de la tasa de desempleo , lo que la empuja mecánicamente a la baja incluso cuando el empleo se deteriora".

Explicaron que existen tres factores estructurales vienen presionando la participación en los últimos trimestres. El primero es demográfico: "La generación de los 'baby boomers' sigue saliendo del mercado laboral por jubilación a un ritmo sostenido".

El segundo es migratorio, ya que las restricciones de la administración de Donald Trump "redujeron el flujo de nuevos ingresantes a la fuerza laboral, especialmente en sectores como construcción, agricultura y servicios".

La Reserva Federal se reunirá el próximo mes. Federal Reserve

El tercero es el componente de "trabajadores desalentados", es decir, personas que abandonan la búsqueda activa de empleo ante la percepción de menores oportunidades. Ese elemento se observa en la tasa de subempleo (U-6), que captura además a quienes trabajan a tiempo parcial de forma involuntaria: se ubicó en 7,9%, estable respecto del mes anterior.

En el informe de empleo también se conoció que los salarios registraron un insignificante aumento mensual del 0,1%, por debajo del 0,3% esperado, lo que situó el crecimiento interanual de los salarios en el 3,2%, por debajo de la tasa de inflación norteamericana, que fue de 3,5% en junio.

"La combinación de menor creación de empleo, menor presión salarial y participación a la baja dibuja un cuadro de enfriamiento que, si se sostiene, puede poner en duda la postura 'hawkish' de la Fed", planteó PPI.

Se retrasa la suba de tasas de la Fed

Martin argumentó que el informe "debió darle más tranquilidad a la Reserva Federal respecto a su decisión de mantener las tasas sin cambios la semana pasada". Y agregó que el informe de esta mañana "podría evitar que los funcionarios que están a favor de mantener las tasas sin cambios se pasen al bando de los que abogan por un aumento".

De manera complementaria, Balanz destacó que "el mercado esta incorporando una suba de 25 puntos básicos en la tasa de politica monetaria de la Fed recien para diciembre", cuando durante las últimas semanas esa posibilidad se había adelantado para la reunión de septiembre.

Según el FedWatch de CME Group, ayer se asignaban un 55% de chances de que el banco central norteamericano subiera 25 puntos básicos la tasa hasta los 3,75%-4,00% en su reunión del 16 de septiembre. Este viernes esa posibilidad bajó a 44%.

Para la reunión del 28 de octubre, si bien la probabilidad de que se mantenga la tasa en los niveles actuales sigue siendo la minoritaria, pasó del 31% al 42,3%.

Para el 9 de diciembre, existen un 71,7% de chances de que haya un incremento de la tasa respecto a los niveles actuales, ya sea de 25 puntos (44,9%) o de 50 puntos (26,8%).