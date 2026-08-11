Radiografía de la minería argentina: exportaciones récord, boom del litio e inversiones bajo RIGI

Un informe privado mostró que las exportaciones mineras alcanzaron u$s4.742 millones en el primer semestre de 2026, el mayor nivel histórico para ese período. El litio aceleró su crecimiento por nuevos proyectos y mejores precios, mientras el RIGI empieza a ordenar una nueva cartera de inversiones para ampliar la escala productiva.

La radiografía muestra que la minería ya es uno de los sectores con mayor potencial de generación de divisas, pero también que su crecimiento depende de pocos proyectos de gran escala y de la capacidad de acelerar la puesta en marcha de la cartera existente.

La minería argentina atraviesa una etapa de crecimiento exportador, mayor protagonismo del litio , precios internacionales favorables y una nueva ola de inversiones asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) . Según el Informe Mensual de Minería Argentina elaborado por Aleph Energy, las exportaciones mineras totalizaron u$s744 millones en junio y acumularon u$s4.742 millones en los primeros seis meses de 2026, un récord histórico para el país en ese período.

El salto confirma el peso creciente del sector dentro de la economía argentina. En junio, los productos mineros representaron el 9% de las exportaciones totales del país, mientras que en el acumulado del semestre explicaron el 9,7%.

El crecimiento estuvo impulsado por una combinación de mayores volúmenes en litio, precios internacionales más altos y el aporte sostenido de los metales preciosos. El oro se mantuvo como el principal producto exportado, pero el litio consolidó su lugar como segundo complejo minero y marcó un récord para el mes analizado.

El nuevo mapa de inversiones también empieza a modificar las perspectivas del sector. La cartera de proyectos presentada bajo el RIGI muestra que minería, energía, petróleo y gas concentran prácticamente todo el interés inversor registrado hasta el momento, con grandes iniciativas vinculadas al litio, cobre, oro y plata.

"La Argentina cuenta con recursos geológicos de clase mundial, especialmente en cobre, litio, oro y plata, en un contexto internacional en el que la transición energética impulsa una demanda creciente de minerales críticos. Esa oportunidad ya comenzó a traducirse en inversiones concretas: la minería concentra cerca de la mitad de los proyectos presentados bajo el RIGI y reúne iniciativas por casi u$s40.000 millones entre aprobadas y en evaluación", opinó Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), ante la consulta de Energy Report / Ámbito .

El litio acelera y gana peso en las exportaciones

El carbonato de litio volvió a ser el segmento de mayor dinamismo. En junio se exportaron 10.378 toneladas, con una suba interanual del 65% y un crecimiento del 40% en el año móvil.

En valores, las exportaciones de litio alcanzaron u$s179 millones en junio, con un salto interanual del 329% y una mejora del 113% en el año móvil. Con esos números, explicó el 28,5% de las exportaciones mineras del mes.

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El informe señala que el crecimiento del carbonato de litio está impulsado por nuevos proyectos y expansiones productivas. Entre los factores destacados aparecen la contribución de Cauchari-Olaroz, de Lithium Argentina y Ganfeng; la expansión del proyecto Fénix, de Rio Tinto; la expansión de Olaroz; y el inicio de producción de Sal de Oro, de Posco; Mariana, de Ganfeng; 3Q, de Zijin; y Centenario Ratones, de Eramet.

Sin embargo, el reporte aclara que la producción de los proyectos nuevos todavía no será nominal en los próximos meses, porque se encuentran en etapa de ramp up, es decir, en un proceso gradual de aumento de producción.

Siete proyectos concentran toda la producción de carbonato de litio

La producción local de carbonato de litio alcanzó en mayo las 11.562 toneladas, con una suba interanual del 45%. El informe detalla que siete proyectos concentran la totalidad de la producción argentina.

Se trata de Fénix, operado por Rio Tinto, en producción desde 1998; Olaroz, también de Rio Tinto, operativo desde 2015; Cauchari, de Lithium Argentina, en operación desde 2023; Centenario Ratones, de Eramet, que empezó a exportar sus primeras toneladas en el segundo trimestre de 2025; Sal de Oro, de Posco; Mariana, de Ganfeng; y 3Q, de Zijin, que también iniciaron producción en 2025.

La cartera de litio es mucho más amplia. El anexo del informe identifica 68 proyectos de litio en la Argentina, pertenecientes a 41 compañías, distribuidos en distintas etapas: producción, construcción, factibilidad, prefactibilidad e identificación.

Ese mapa muestra que el país ya tiene una base productiva en marcha, pero también una extensa cartera de iniciativas que podrían ampliar la escala exportadora en los próximos años.

Oro, plata y cobre: precios altos, pero con dinámicas diferentes

Aunque el litio es el mineral de mayor crecimiento, el oro sigue siendo el principal generador de divisas mineras. En junio, las exportaciones de oro alcanzaron u$s401 millones, con una suba interanual del 9% y una mejora del 38% en el año móvil.

El oro explicó el 52% de las exportaciones mineras del mes. La plata, por su parte, aportó u$s108 millones, con un crecimiento interanual del 116% y una suba del 67% en el año móvil. En conjunto, los minerales metalíferos representaron el 69,2% de las exportaciones mineras de junio.

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En precios, el informe muestra un contexto internacional heterogéneo. El carbonato de litio spot promedió u$s21.100 por tonelada en junio, con un aumento interanual del 160%. El precio de exportación argentino del carbonato de litio fue de u$s17.300 por tonelada, con una suba del 120% frente al mismo mes del año anterior.

La plata promedió u$s66,7 por onza, con una mejora del 85% interanual. El oro se ubicó en u$s4.228 por onza, con una suba del 26%. El cobre promedió u$s13.600 por tonelada, con un avance del 38% respecto de junio de 2025.

El reporte señala que los precios estuvieron condicionados por tasas elevadas en Estados Unidos, un dólar firme y tensiones geopolíticas. En el caso del cobre, la demanda china vinculada a redes eléctricas, energías renovables, electrodomésticos y centros de datos ayudó a sostener niveles altos.

RIGI: la minería concentra la mayor cantidad de proyectos aprobados

El RIGI aparece como una de las principales herramientas para acelerar la próxima etapa de desarrollo minero. Según la plataforma oficial relevada por Ámbito, existen 41 iniciativas anunciadas bajo el régimen por u$s140.929 millones, aunque casi el 80% del monto todavía corresponde a proyectos en evaluación.

Hasta ese corte, había 16 proyectos aprobados mediante resolución por u$s29.892 millones y otros 25 emprendimientos en análisis por u$s111.037 millones. Esto implica que solo el 21,2% del monto informado cuenta con aval formal, mientras que el 78,8% permanece pendiente de aprobación definitiva.

La composición sectorial muestra el peso de la minería dentro del régimen. Entre las 16 iniciativas aprobadas, nueve corresponden a minería, tres a petróleo y gas, dos a energías renovables, una a siderurgia y una a infraestructura. En los proyectos todavía bajo análisis, también predomina el perfil extractivo: 12 iniciativas son de petróleo y gas, 11 de minería, una de energía y una de infraestructura.

La fotografía general muestra que el RIGI está siendo impulsado casi exclusivamente por el desarrollo de Vaca Muerta, la expansión de las exportaciones energéticas y los grandes proyectos mineros vinculados al cobre, litio, oro y plata.

Cobre y litio lideran la nueva cartera de inversión

La minería explica la mayor cantidad de proyectos aprobados bajo el RIGI y reúne inversiones por más de u$s10.200 millones. Dentro de ese universo, el cobre y el litio aparecen como los minerales con mayor capacidad para traccionar una nueva etapa de expansión.

San Juan se ubica entre las provincias más beneficiadas. Allí se desarrollan Los Azules, uno de los mayores proyectos cupríferos del país, con inversiones previstas por u$s2.672 millones, junto con Carbonatos Profundos de Gualcamayo y la ampliación de Veladero. En conjunto, esas tres iniciativas suman u$s3.773 millones.

El litio también aparece entre los grandes protagonistas del régimen. Entre los proyectos aprobados figuran Rincón, en Salta; la ampliación de Cauchari-Olaroz, en Jujuy; Hombre Muerto Oeste y la expansión de Minera del Altiplano, ambos en Catamarca.

BHP

A esa lista se suma Diablillos, ubicado entre Salta y Catamarca, orientado a la producción de oro y plata. También figura PSJ Cobre Mendocino, en Mendoza, con una inversión proyectada de u$s891 millones.

El dato es relevante porque conecta la radiografía exportadora actual con la expansión futura. Hoy el oro, la plata y el litio sostienen la mayor parte de las ventas externas mineras, pero el cobre aparece como el mineral capaz de sumar escala en la próxima década si los proyectos logran avanzar hacia construcción y producción.

Provincias mineras: Santa Cruz lidera en exportaciones

La radiografía provincial muestra una fuerte concentración del negocio exportador. A mayo de 2026, Santa Cruz lideró las exportaciones mineras provinciales, seguida por San Juan, Jujuy, Salta, Catamarca y Chubut.

El peso relativo de la minería dentro de las exportaciones provinciales también es significativo. Según el informe, en Catamarca las exportaciones mineras representaron el 95,9% del total provincial. En Santa Cruz explicaron el 88,8%, en San Juan el 88,4%, en Jujuy el 88,2% y en Salta el 64,1%.

El dato refleja la importancia del sector en economías regionales donde la minería funciona como una de las principales fuentes de divisas, empleo e inversión.

Entre los principales proyectos exportadores aparecen Veladero, Cerro Vanguardia, Cerro Negro, Cauchari-Olaroz, San José, Chinchillas-Pirquitas, Lindero, Fénix, Olaroz, Centenario Ratones, Sal de Oro y 3Q, entre otros.

Empleo minero

Según información provista por CAEM, la industria minera ya genera más de 110.000 puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto y tiene capacidad para multiplicar ese impacto a medida que entren en producción los nuevos proyectos.

"Además de empleo formal y de calidad, impulsa infraestructura, desarrollo regional y una extensa cadena de valor integrada mayoritariamente por proveedores argentinos. Su efecto se extiende mucho más allá de las provincias mineras, movilizando actividades vinculadas a la industria, la tecnología, la logística, la energía, el comercio y los servicios", afirmó Cacciola.

En materia laboral, el informe de Alpeh indica que el empleo directo minero en la Argentina alcanzó los 40.040 puestos de trabajo en febrero de 2026, con un crecimiento interanual del 0,5%.

Tecnología Minera

La variación implicó la creación de 214 puestos formales directos frente a febrero de 2025. Con ese nivel, la minería representó el 0,6% del empleo total del sector privado asalariado registrado.

El empleo femenino llegó a 5.312 puestos. Aunque el informe no desarrolla en detalle su evolución, el dato permite dimensionar la participación de mujeres dentro de una actividad históricamente masculinizada.

Por rubro, los minerales metalíferos explicaron el 32,3% del empleo minero, pese a representar apenas el 5,9% de las empresas del sector. El litio, por su parte, concentró el 13,5% del empleo, con solo el 2,4% de las empresas.

Esto muestra que las empresas de litio y metalíferos tienen una escala laboral muy superior al promedio sectorial.

Menos empresas, mayor concentración

En febrero de 2026 se contabilizaron 999 empresas mineras, 56 menos que en el mismo mes del año anterior. La caída interanual fue del 5,3%.

El informe muestra una estructura empresaria heterogénea. El 33,6% de las compañías correspondió a servicios y actividades relacionadas con la minería, mientras que el 32,7% se ubicó en rocas de aplicación. En tercer lugar quedaron las empresas de producción de minerales no clasificados previamente, con el 16,4%, y luego la producción de minerales no metalíferos, con el 8,6%.

El segmento metalífero tuvo 59 empresas, pero explicó casi un tercio del empleo minero. Dentro de ese rubro, solo 12 compañías concentraron el 82% del empleo, con un promedio de 886 trabajadores cada una.

En litio, la concentración fue todavía mayor. El informe registró 24 empresas orientadas a esa actividad, pero nueve de ellas concentraron el 94% del empleo del rubro, con un promedio de 562 empleados por compañía.

Argentina en el mapa mundial del litio

El informe también incorpora datos internacionales del U.S. Geological Survey. Según esa información, la producción mundial de litio alcanzó 288.380 toneladas en 2025, frente a 239.880 toneladas en 2024.

La Argentina produjo 23.000 toneladas de litio en 2025, por encima de las 18.000 toneladas de 2024 y muy lejos de las 5.970 toneladas registradas en 2021. El avance muestra la velocidad de crecimiento local dentro de un mercado global dominado por Australia, China y Chile.

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En reservas, la Argentina cuenta con 4,4 millones de toneladas de litio, según los datos de 2025 incluidos en el informe. En recursos, el país aparece con 28 millones de toneladas, por detrás de Estados Unidos y por encima de Chile, Australia y China.

El dato refuerza la relevancia estratégica del país dentro del mercado global. La demanda de litio sigue vinculada principalmente a baterías, que explican el 88% de los usos finales, por el crecimiento de vehículos eléctricos, almacenamiento en redes, dispositivos electrónicos portátiles y herramientas eléctricas.

Una industria con récord exportador y desafíos de ejecución

La foto de agosto muestra una minería argentina con exportaciones récord, precios favorables en varios segmentos, expansión del litio y una cartera de inversiones que empieza a ganar volumen bajo el RIGI.

El sector ya tiene una base exportadora consolidada en oro y plata, mientras el litio se convierte en el principal motor de crecimiento. La entrada en producción de nuevos proyectos y las expansiones en marcha pueden ampliar la escala, aunque muchos desarrollos todavía transitan una etapa gradual de aumento productivo.

El desafío será transformar recursos, aprobaciones y anuncios de inversión en producción efectiva. El RIGI ordena parte de la expectativa inversora, pero la mayor parte del monto informado todavía permanece en evaluación y deberá convertirse primero en aprobaciones formales y luego en obras, empleo, proveedores y exportaciones.

La radiografía muestra que la minería ya es uno de los sectores con mayor potencial de generación de divisas, pero también que su crecimiento depende de pocos proyectos de gran escala y de la capacidad de acelerar la puesta en marcha de la cartera existente.

"Para consolidar este crecimiento es fundamental sostener condiciones de competitividad y previsibilidad. La estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, la infraestructura y el fortalecimiento de proveedores y talento local son factores clave para acompañar una industria que planifica e invierte a largo plazo. Los minerales están y las inversiones también; el desafío es acelerar su transformación en más producción, más empleo y más desarrollo para la Argentina", concluyó Cacciola.