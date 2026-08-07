El banco suizo UBS apuesta por un rally del oro y prevé que alcance los u$s5.000 en 2027

En las últimas jornadas, los futuros del oro avanzaron más de un 4%, impulsados por un deterioro de las perspectivas económicas de EEUU.

En las últimas jornadas, los futuros del oro avanzaron más de un 4%, impulsados por un deterioro de las perspectivas económicas de EEUU.

Los analistas de UBS Global Wealth Management elevaron su precio objetivo para el oro hasta u$s5.000 por onza para el primer semestre de 2027. La entidad considera que el reciente repunte del metal "tiene fundamentos sólidos" y que todavía existe margen para nuevas subas, a pesar de que el activo ya acumula un fuerte avance en los últimos años.

En las últimas jornadas, los futuros del oro avanzaron más de un 4%, impulsados por un deterioro de las perspectivas económicas de EEUU. El débil informe laboral correspondiente a julio, que mostró una pérdida inesperada de puestos de trabajo, redujo las expectativas de una nueva suba de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed), un escenario que suele favorecer al oro porque disminuye el costo de oportunidad de mantener un activo que no paga intereses.

El primero es la posibilidad de que la Reserva Federal adopte una política monetaria menos restrictiva si la economía estadounidense continúa desacelerándose. Tasas de interés más bajas suelen debilitar al dólar y aumentar el atractivo de los metales preciosos.

Otro factor clave es la persistente demanda de los bancos centrales, que en los últimos años incrementaron sus reservas de oro como estrategia para diversificar activos y reducir la dependencia del dólar.

En las últimas jornadas, los futuros del oro avanzaron más de un 4%, impulsados por un deterioro de las perspectivas económicas de EEUU. Depositphotos

A esto se suma un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas e incertidumbre económica, condiciones que históricamente impulsan a los inversores hacia activos considerados refugio de valor.

Riesgos de corto plazo

Si bien el banco mantiene una visión optimista para el mediano y largo plazo, también advierte que el recorrido no estará exento de volatilidad.

Entre los riesgos aparecen la posibilidad de que la economía estadounidense muestre una fortaleza mayor a la esperada, un repunte de la inflación derivado de los precios de la energía o un giro más agresivo de la Fed si las condiciones macroeconómicas cambian. Cualquiera de estos factores podría limitar temporalmente el avance del metal.

Aun con esos riesgos, UBS sostiene que el escenario estructural continúa siendo favorable para el oro. El banco considera que la combinación de menores tasas reales, compras oficiales y una elevada incertidumbre global seguirá respaldando la demanda de este activo.

Si la proyección se cumple y el oro alcanza los u$s5.000 por onza durante el primer semestre de 2027, el metal consolidaría uno de los ciclos alcistas más importantes de su historia reciente y reforzaría su papel como uno de los principales refugios para los inversores frente a un escenario económico cada vez más desafiante.