El oro supera los u$s4.440 y alcanza su máximo histórico, entre expectativas por recorte de tasas de la Fed + Seguir en









El metal precioso acumula un crecimiento del 68% en lo que va del año, mientras que la plata también superó su pico histórico.

El oro toca máximo histórico y se prevé mayor confianza y crecimiento para 2026. freepik.es

La cotización al contado del oro registra fuertes subas en la jornada del lunes, y se ubica en u$s4.448,95, superando por primera vez el umbral de los u$s4.400 por onza y estableciendo así un nuevo máximo histórico. Se trata, además, de uno de los mejores años del metal precioso, que registró una revalorización del 68%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Impulsado por las fuertes compras de los bancos centrales, flujos de refugio y unas tasas más bajas, el lingote muestra su mayor avance anual desde 1979,

Lo mismo ocurre con la plata, que aceleró su rally con una subida del 3% respecto de la sesión anterior, hasta alcanzar un nuevo récord de u$s69,52 por onza. Tras superar su pico histórico, cotiza en u$s69,20, y en 2025, su precio acumula un alza de alrededor del 138%.

Lingotes de oro.webp Las apuestas sobre tasas de la Fed provocan crecimiento El mercado mira con expectativa la posibilidad de nuevos recortes de tasas de interés por parte de la Fed en 2026, especialmente después de que el dato de inflación del 2,7% en noviembre fuera mucho mejor de lo esperado. De esta forma, empuja a la baja la cotización del dólar frente a las principales monedas, abaratando así la compra de oro por inversores no estadounidenses.

Giovanni Staunovo, del banco de inversión UBS, destacó: "La bajada de las tasas favorece la demanda de activos reales como el oro y la plata. Pero también tenemos el cobre en máximos históricos, lo que indica el deseo de los inversores de mantener la exposición a materias primas en general, probablemente debido a las expectativas de que la inflación podría mantenerse más alta durante más tiempo".