Ranking global del oro 2025: los mayores compradores, vendedores y el giro estratégico de los bancos centrales

Un informe de BestBrokers reveló qué países lideraron las compras y ventas de oro en 2025 y cómo cambió la estrategia global de los bancos centrales frente al metal que volvió a ser refugio.

El oro atravesó en 2025 uno de los años más extraordinarios de su historia reciente. Un alza superior al 60%, más de 50 máximos históricos y un escenario global cargado de tensiones geopolíticas impulsaron a inversores y bancos centrales a reposicionarse en el metal precioso.

Ese es el diagnóstico del nuevo informe elaborado por BestBrokers , presentado por el analista de datos Paul Hoffman , que analiza los movimientos globales de compra y venta a partir de los registros del Consejo Mundial del Oro.

Según el ranking, Polonia volvió a encabezar la lista de compradores globales con 82,67 toneladas , consolidando su estrategia de acumulación a pesar de los precios récord. Con reservas que ya alcanzan los 72.020 millones de dólares , Varsovia apenas quedó un 7,6% por debajo del volumen adquirido en 2024, impulsada por el clima geopolítico generado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

El segundo lugar lo ocupa Kazajistán, que tras un 2024 marcado por fuertes ventas revirtió completamente su posición y sumó 40,97 toneladas. Le siguieron Brasil -la sorpresa del ranking- con 31,48 toneladas, y Turquía, que reforzó su tendencia de compras con 26,68 toneladas adicionales, consolidando un camino de acumulación que ya lleva varios años.

Con un ritmo más pausado pero sostenido, China adquirió 24,88 toneladas, lejos de las cifras de 2023 y 2024 pero manteniéndose como un comprador neto en un contexto de desaceleración económica y estrategias de diversificación monetaria.

Otros incrementos destacados incluyen a la República Checa, Irak, Camboya, Ghana y Guatemala.

Singapur y Uzbekistán, al frente de las ventas

Del otro lado del tablero, la posición vendedora estuvo encabezada por Singapur, que descargó 15,24 toneladas, superando incluso a Uzbekistán, histórico protagonista del lado vendedor con 11,82 toneladas. Rusia, Alemania, México, Chipre y Portugal completan la lista, con volúmenes menores pero en línea con estrategias de ajuste y optimización de reservas.

Países caída reservas de oro 2025 Países con una caída en las reservas de oro en 2025 Best Brokers

La venta de Singapur llamó especialmente la atención, ya que el país venía de años de compras relevantes en 2021 y 2023. El giro marca, según el informe, una señal de los cambios impredecibles en las decisiones de los bancos centrales ante un mercado cada vez más volátil.

Entre las conclusiones más interesantes del documento aparece el caso de Azerbaiyán, que sumó 38,2 toneladas distribuidas en tres grandes compras, una decisión que sugiere que el país considera al oro un activo soberano clave dentro de su fondo estatal SOFAZ.

También se destaca el comportamiento de las economías más pequeñas, como México, Chipre o Portugal, cuyos ajustes menores reflejan estrategias de equilibrio más que movimientos de fondo. Bulgaria, Serbia, India, Indonesia y Qatar también hicieron incorporaciones moderadas, de entre 2 y 5 toneladas.

Estados Unidos supera el billón de dólares en reservas

El informe también subraya un hito histórico: las reservas oficiales de oro de Estados Unidos superaron el billón de dólares por primera vez, alcanzando los 1,10 billones.

Con 8.133 toneladas, el país mantiene la mayor posesión de oro del mundo, una posición que no altera desde hace décadas y que lo coloca muy por encima de Alemania e Italia.

Bancos centrales reservas de oro 2025 Bancos centrales con mayores reservas de oro a diciembre de 2025. Best Brokers

Suiza, en cambio, posee la séptima mayor reserva de oro del mundo. Considerando su población de aproximadamente 9 millones de habitantes, ocupa el primer lugar en oro per cápita, con casi 116 gramos (3,7 onzas troy) por persona. En otras palabras, cada ciudadano suizo podría poseer teóricamente unas 37 monedas pequeñas de oro, la mayor cantidad per cápita de cualquier nación.

Líbano ocupa el segundo lugar en oro per cápita, con aproximadamente 16 monedas pequeñas de oro por persona, seguido de Italia y Alemania, cada uno con aproximadamente 13 monedas de una décima de onza por ciudadano. Esto es notable, ya que ninguno de los dos países ha aumentado significativamente sus reservas de oro durante décadas. Qatar también ocupa un lugar destacado, con 115,2 toneladas de oro, equivalentes a unas 12 monedas por ciudadano, junto con las reservas de Portugal (382,66 toneladas) y Francia (2437 toneladas), que se traducen de forma similar a unas 12 monedas por persona.

Otros países con un notable nivel de oro per cápita son Singapur y los Países Bajos, cada uno con aproximadamente 11 monedas de oro por persona, seguidos de cerca por Austria con 10 monedas por persona. En el puesto 11.º de esta métrica se encuentra la isla caribeña de Aruba, que, con 3,11 toneladas de oro y una población de 108.000 habitantes, supera a Estados Unidos en reservas de oro per cápita.

¿Cuánto oro posee Argentina?

En cuanto a las reservas oficiales de oro, Argentina mantiene una posición relativamente modesta a nivel mundial. Según las últimas estadísticas del Banco Central y del World Gold Council, el país posee alrededor de 61,74 toneladas de oro en sus reservas internacionales al cierre de junio de 2025, una cifra que se ha mantenido estable en los últimos años y representa el total de lingotes que respaldan parte de la liquidez y los activos exteriores soberanos. Esto equivale aproximadamente a 1,984.96 miles de onzas troy según registros del propio BCRA -unidad de medida estándar en el mercado de metales preciosos- y representa una parte relativamente pequeña dentro del contexto global.

Tomando una población estimada de unos 46 millones de habitantes en 2025, las reservas argentinas se traducen en aproximadamente 43 gramos de oro por persona, o cerca de 1,39 onzas troy por habitante. Estas cifras muestran que, aunque Argentina no figura entre los principales tenedores globales, mantiene un colchón significativo de oro por habitante que contribuye a la diversificación de sus reservas internacionales en un año de alta volatilidad para los mercados financieros.

Además, si se consideran los recursos y reservas mineras del país, Argentina cuenta con 33,6 millones de onzas de oro en reservas geológicas y 138,4 millones de onzas en recursos minerales estimados, cifras que reflejan el potencial del sector aurífero más allá de las reservas oficiales del banco central.

¿Quién no posee oro?

El informe resaltó que a pesar de ser uno de los principales países productores de oro del mundo, Canadá es uno de los pocos países que no tienen oro en sus reservas oficiales. El Banco de Canadá vendió la totalidad de sus reservas de lingotes durante las últimas dos décadas y hoy reporta cero toneladas de oro como parte de sus reservas internacionales. Esta decisión refleja una postura política arraigada de que los bonos del Tesoro estadounidense y otros activos de alta liquidez son más adecuados para la gestión de reservas que el oro, el cual, según el exvicegobernador Timothy Lane, no se ajusta al marco de ajuste de activos de Canadá.

Noruega es otro ejemplo notable. Durante la Segunda Guerra Mundial, su banco central evacuó unas 50 toneladas de oro al Reino Unido y Estados Unidos para apoyar al gobierno en el exilio. Tras la guerra, se devolvió parte del tesoro, pero en 2004, el Norges Bank anunció la venta de casi la totalidad de sus lingotes restantes, conservando solo siete lingotes y algunas monedas para fines históricos y de exhibición. Hoy en día, Noruega declara oficialmente cero toneladas de oro en sus reservas.

Estos casos contrastan marcadamente con la mayoría de las demás economías avanzadas, donde el oro sigue representando una parte significativa de las reservas de los bancos centrales. Ponen de relieve que no todas las grandes economías consideran que el metal precioso sea esencial para su estrategia de reservas, ni siquiera países con grandes industrias mineras como Canadá o con reservas históricas como Noruega.

Qué pasará con el oro en 2026

Para Alan Goldberg, analista principal de BestBrokers, las cifras de este año no son un fenómeno aislado. “El oro volvió a posicionarse como una herramienta estructural de cobertura macroeconómica. La fragmentación del comportamiento de los bancos centrales muestra que cada región responde a presiones propias más que a ciclos globales”, explicó.

De cara a 2026, Goldberg anticipa que la demanda podría mantenerse robusta, alimentada por las tensiones geopolíticas, la presión sobre las monedas de reserva y los mayores costos de financiamiento soberano. “Los BRICS+ también seguirán impulsando el proceso de desdolarización, lo que mantendrá al oro en el centro de la agenda de reservas de muchos países”, señaló.

Con un mercado que se volvió impredecible, el informe confirma que el metal precioso continúa siendo el refugio preferido de los Estados y una pieza clave para leer los movimientos estratégicos del tablero global.