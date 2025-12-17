El precio de la plata toca récord histórico: supera u$s65 la onza y arrastra al oro en plena temporada alcista + Seguir en









El precio al contado de la plata escaló cerca de u$s65,91 por onza, con un pico intradía que tocó los u$s66,52. El oro, por su parte, no quedó atrás. El paladio alcanzó el nivel más alto en dos meses.

Plata y oro. Los metales preciosos siguen brillando con fuerza en un contexto global donde la combinación de expectativas sobre tasas, escasez de oferta y demanda sólida. Estratégica

Los metales preciosos volvieron a acaparar los reflectores de los mercados globales esta semana. La plata alcanzó máximos históricos, impulsada por una combinación de factores técnicos, demanda industrial sólida y expectativas de tasas de interés más bajas en Estados Unidos. La noticia tomó por sorpresa hasta a propios operadores y renueva la atención sobre los metales que acompañan a la minería global.

El precio al contado de la plata escaló cerca de u$s65,91 por onza, con un pico intradía que tocó los u$s66,52. En pesos argentinos, al tipo de cambio oficial promedio de $1.480 por dólar, eso equivale a aproximadamente $97.600 por onza y el máximo histórico rondó los $98.400 por onza. Este impulso extendió un rally que viene desde hace meses, con la plata acumulando una suba de más del 128% en lo que va del año, según fuentes del mercado.

“El mercado de la plata se ha convertido en objeto de especulación en los mercados de opciones y, fundamentalmente, creo que se basa en unas opiniones claras de que las perspectivas de la demanda siguen siendo muy positivas”, dijo el analista independiente Ross Norman, en comentarios recogidos por Reuters. Esa fuerte participación de los inversores ha llevado a activos tradicionalmente industriales a comportarse como refugio alternativo, especialmente cuando las tasas parecen encaminarse a niveles más bajos.

A cuánto cotiza el oro El oro, por su parte, no quedó atrás y también mostró fuerza. El metal dorado subió alrededor de 0,4% a u$s4.318,99 la onza, que se traduce en aproximadamente $6.389.000 por onza. La combinación de datos económicos mixtos en Estados Unidos -en particular, cifras de empleo más débiles de lo esperado- alimentó las apuestas del mercado sobre una posible continuidad en los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal el próximo año.

El clima actual también está marcado por cifras macroeconómicas relevantes: las nóminas no agrícolas crecieron por debajo de lo pronosticado, con un aumento de solo 64.000 puestos de trabajo y una tasa de desempleo que escaló al 4,6%, su nivel más alto desde septiembre de 2021. Estas señales de enfriamiento del mercado laboral contribuyen a que los inversores anticipen un entorno de tasas más acomodaticias, lo que favorece a los metales preciosos como activos no generadores de rendimiento.

Además, los mercados están atentos a datos claves de inflación que se conocerán esta semana en Estados Unidos -incluido el índice de precios al consumidor y el gasto de consumo personal- que podrían reforzar o desactivar las expectativas sobre la política monetaria futura. Qué otros metales preciosos subieron de precio No solo la plata y el oro avanzaron: entre otros metales preciosos, el platino subió cerca de 4,2% a u$s1.927,35 la onza y el paladio sumó un 2,2% a u$s1.638,96, el nivel más alto en dos meses En síntesis, los metales preciosos siguen brillando con fuerza en un contexto global donde la combinación de expectativas sobre tasas, escasez de oferta y demanda sólida sostiene los precios en niveles récord, mientras que los inversores redoblan la apuesta por activos que históricamente han servido de refugio en entornos de incertidumbre económica.

