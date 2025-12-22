Javier Milei aseguró que la Argentina pagará la deuda en enero: "Solo de oferta de repo tenemos u$s7.000 millones" + Seguir en









El presidente confirmó que se cumplirán los vencimientos de deuda y defendió las bandas para controlar la volatilidad del dólar, anticipando inflación inicial en cero.

Milei aseguró que el país pagará los próximos compromisos en dólares y destacó que solo de oferta de repo se cuentan u$s7.000 millones. X

Javier Milei afirmó que Argentina cumplirá con los próximos compromisos de deuda y resaltó que la economía está preparada para enfrentar los vencimientos de enero y meses siguientes. El presidente destacó que solo de oferta de repo se cuentan u$s7.000 millones, mientras defendió las bandas cambiarias como herramienta para “neutralizar la volatilidad” del dólar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El presidente sostuvo: “Vamos a pagar la deuda, solo de oferta del repo tenemos u$s7.000 millones, así que estamos tranquilos”. Las declaraciones se producen después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, detallara las herramientas para afrontar el vencimiento del 9 de enero, cercano a u$s4.200 millones, incluyendo swaps con China y Estados Unidos, préstamos internacionales y posibles refinanciamientos.

Javier MIlei 2 El presidente defendió las bandas como herramienta para neutralizar la volatilidad del dólar y regular el tipo de cambio según la oferta monetaria. HuffPost El lunes pasado, el Banco Central anunció que desde el 1° de enero de 2026 las bandas se deslizarán según la inflación con dos meses de retraso y habrá compras de reservas según la demanda de dinero. Milei aseguró que “las bandas están para neutralizar la volatilidad” y que el tipo de cambio “es un precio más de la economía”.

Evolución de la inflación y efecto Hume-Cantillon Milei, en una entrevista con La Nación+ junto a Luis Majul, explicó que “nosotros hemos dejado de emitir dinero a mediados del año pasado, estamos padeciendo los efectos de los rezagos de la política monetaria…”. Además, adelantó que en junio y agosto de 2026 la inflación comenzará con cero. Citó el efecto Hume-Cantillon para describir la relación entre oferta monetaria y precios, remarcando que “no es que el dólar hace que los precios suban, no; es un indicador temprano… Todo depende de donde se generó el exceso de oferta”.

“Somos el Gobierno que más dólares compró y deuda pagó”, afirmó Milei, recordando que la deuda consolidada entre el Tesoro y el BCRA bajó de u$s500.000 millones a u$s450.000 millones. Destacó que con los instrumentos disponibles, las reservas del BCRA se acumularán y la situación de liquidez será estable.

Milei en Corporación America (1) Milei señaló la histórica baja de la pobreza y la mejora del salario real, especialmente en el sector informal, y defendió el proyecto de modernización laboral. Pobreza, consumo y modernización laboral Milei señaló: “bajamos 30 puntos la pobreza, es algo histórico” y que el salario real mejoró, especialmente en el sector informal. Además, defendió el proyecto de modernización laboral: “Esto no es contra nadie, es a favor de que los trabajadores tengan más oportunidades de empleo y con mejores remuneraciones”. Sobre el nombramiento de Andrés Vázquez al frente de ARCA, Milei indicó: “Causas abiertas pueden tener un monto de personas más si está vinculado a la política… mientras que tenga causas abiertas uno no puede estar culpando y sentenciando a la gente antes de que actúe la Justicia”. Destacó su experiencia en la estructura impositiva y su conocimiento de cada punto del sistema.