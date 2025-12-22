Sin Javier Milei, la mesa política del Gobierno se reúne para destrabar el Presupuesto 2026 + Seguir en









El Gobierno vuelve a reunir a su núcleo político para definir la estrategia legislativa tras la fallida sesión en Diputados.

La mesa política del Gobierno vuelve a encontrarse para definir la estrategia legislativa por el Presupuesto 2026.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabeza este mediodía una nueva reunión de la mesa política del Gobierno con el objetivo de ordenar la estrategia legislativa y avanzar con la sanción del Presupuesto 2026, en un contexto de tensiones internas y negociaciones abiertas tras el revés sufrido en Diputados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encuentro, que replica el esquema del pasado viernes, se desarrolla sin la presencia del presidente Javier Milei ni de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ambos volvieron a quedar al margen de las conversaciones que se realizan en la planta baja de Casa Rosada, donde el oficialismo busca recomponer su hoja de ruta parlamentaria antes del cierre del año.

KArina milei javier milie reloj Javier y Karina Milei no participan de los encuentros que se realizan en la planta baja de Casa Rosada. El armado político sin el Presidente Aunque Javier Milei estará en el Palacio de Gobierno (recibirá al Coro Polifónico Nacional Evangélico que interpretará villancicos navideños en el Salón Héroes de Malvinas), el mandatario decidió delegar en su entorno más cercano la negociación política. La coordinación quedó en manos de Adorni, quien lidera las conversaciones en un momento clave para el oficialismo.

Participan del encuentro el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador del interior Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt.

mesa política El oficialismo busca ordenar el escenario tras la fallida sesión en la Cámara de Diputados. El trasfondo del conflicto legislativo La reunión tiene como eje principal definir cómo avanzar con la previsión presupuestaria para 2026, luego de los desentendimientos que se profundizaron tras la sesión del miércoles pasado en Diputados. En esa jornada, si bien alcanzó a aprobar la propuesta general en Diputados el Presupuesto 2026, con 132 votos a favor a 97 en contra, perdió en la votación del capítulo más drástico de su iniciativa al no garantizarse respaldos provinciales, lo que podría representar un mensaje de sus aliados ante los intentos de tratamiento exprés de sus reformas. Aún así, Casa Rosada podría intentar la sanción de un porcentaje del proyecto en el Senado antes del fin de año. Sobre el cierre de la sesión, y de forma inesperada, definieron a los tres representantes para la Auditoría General de la Nación.

Tras ese traspié, en Balcarce 50 se instaló un clima de confusión. “La dinámica se volvió a desordenar. No es algo que nos sirva”, reconoció una fuente con despacho en Casa Rosada. Incluso, durante varios días circularon versiones contradictorias sobre la posibilidad de vetar el Presupuesto, aunque luego funcionarios aclararon que el texto con media sanción resulta conveniente para el Gobierno. Martín Menem Diputados El revés legislativo expuso diferencias y desorden en la dinámica política del oficialismo. Mariano Fuchila La postura de Milei y el plan a futuro El propio Presidente se refirió públicamente al tema y buscó bajarle el tono al conflicto. “Hemos podido sancionar el Presupuesto. Hoy tenemos media sanción. A mí, eso me parece muy importante. Y hay algo que todavía es más importante: ese Presupuesto está construido sobre la base de déficit cero”, sostuvo Milei en declaraciones televisivas. La derrota política se interpretó como una señal de alarma por el rol de gobernadores aliados que no acompañaron la iniciativa oficial. La inclusión del capítulo resistido fue una decisión tomada por el propio Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Con el calendario en contra, en La Libertad Avanza optaron por reordenar la estrategia. El objetivo inmediato es cerrar el año con el Presupuesto aprobado y, en paralelo, preparar el terreno para avanzar con la Reforma Laboral durante el tramo final de las sesiones extraordinarias.