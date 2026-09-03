El oro vuelve a superar los u$s4.400, mientras el dólar se debilita + Agregar ámbito en









El metal precioso avanzó más del 1% impulsado por la caída del dólar y los rendimientos de bonos del Tesoro de EEUU. El mercado espera el informe de empleo de EEUU para predecir la política monetaria de la Reserva Federal.

Oro supera los u$s4.400: El metal precioso avanzó más del 1% impulsado por la caída del dólar y los rendimientos de bonos del Tesoro de EEUU. Depositphotos

El oro registró un alza superior al 1% este jueves y traspasó nuevamente la barrera de los u$s4.400 la onza. La caída del dólar global y el repliegue en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU reconfiguraron las apuestas del mercado respecto de la política monetaria de la Reserva Federal.

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El mercado deposita ahora su atención en el informe de nóminas no agrícolas de EEUU que se publicará este viernes, una lectura clave para precisar el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal.

En el mercado de divisas, el yen japonés avanzó en simultáneo con el retroceso del dólar, en un escenario en el que persistieron las especulaciones sobre una posible intervención cambiaria por parte de las autoridades japonesas.

Atención en nóminas: El mercado espera el informe de empleo de EEUU para predecir la política monetaria de la Reserva Federal. Imagen de Tung Lam en Pixabay El oro subía 1,1% a u$s4.436,50 por onza, mientras que los futuros del oro avanzaban 2,7% a u$s4.534,61. Por su parte, la plata también registró avances, un alza del 0,9% a u$s65,94 por onza. El Índice del Dólar estadounidense cayó 0.4% a 99.21

La Fed de Nueva York ve una moderación en la inflación El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, afirmó que existen indicios de que la inflación estadounidense continúa moderándose a medida que disminuye el impacto de los aranceles.

Además, Williams indicó que el aumento de los precios de la energía no se está extendiendo a otros servicios. Los comentarios se dieron mientras el mercado financiero analiza las proyecciones para las tasas de interés en EEUU, tras las recientes expectativas sobre los pasos de la política monetaria. El oro registró un alza superior al 1% este jueves y traspasó nuevamente la barrera de los u$s4.400 la onza. Depositphotos Empleo privado en Estados Unidos aumenta en 38.000 puestos Las empresas privadas de Estados Unidos crearon 38.000 empleos durante agosto, de acuerdo con el reporte mensual de ADP. Las cifras brindaron nuevas pautas sobre el mercado de trabajo a los inversores, cuyo foco está puesto en el informe oficial de nóminas no agrícolas de este viernes.

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