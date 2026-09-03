El mercado ajusta proyecciones para el dólar: cómo juegan las apuestas al carry trade tras las últimas señales oficiales

El mayorista opera con calma tras la presión de fines de agosto. Una consultora económica estima que el consenso apunta a un dólar cercano a $1.600 en diciembre y señalan que el diferencial de tasas todavía favorece al carry en pesos.

El dólar mayorista comenzó septiembre estabilizado por encima de los $1.500 , luego de la mayor presión cambiaria que se registró durante las últimas ruedas de agosto. La cotización se ubica en $1.511 para el mayorista, mientras el mercado empieza a mirar hasta dónde podría avanzar el tipo de cambio en los cuatro meses que quedan del año.

En la última rueda, el mayorista cedió $2 y cerró en $1.511 , todavía cerca del máximo de $1.514 alcanzado el 26 de agosto. El volumen operado volvió a ser elevado, con USD 681,4 millones negociados en el segmento de contado .

La dinámica contrasta con la semana anterior. Según señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, en las primeras tres jornadas de esta semana el mayorista acumuló una baja de $1, frente al incremento de $15 que había registrado en igual período de la semana previa.

En el mercado minorista, en tanto, el dólar se mantuvo en $1.535 para la venta en el Banco Nación , mientras que el blue retrocedió hasta $1.540. Los dólares financieros también operaron relativamente estables, con el MEP en torno a los $1.533 y el contado con liquidación cerca de $1.592.

De cara a los próximos meses, las proyecciones continúan mostrando un deslizamiento gradual del tipo de cambio , aunque sin anticipar por ahora un salto brusco.

En el mercado minorista, en tanto, el dólar se mantuvo en $1.535 para la venta en el Banco Nación

Desde Mills Capital señalaron que la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) contempla una depreciación acumulada del tipo de cambio nominal del 5,9% entre agosto y diciembre. Tomando como referencia un dólar en torno a $1.510, esa trayectoria llevaría la cotización hacia la zona de $1.600 para fin de año.

El mercado de futuros también incorpora una suba gradual. Los contratos operan con una depreciación implícita cercana al 1,7% mensual. Como referencia, el contrato de septiembre cerró el lunes 31 de agosto en $1.537 y el de octubre en $1.564.

Parte de la presión observada durante las últimas jornadas de agosto, sin embargo, habría respondido a un factor puntual. Según explicó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, el avance del dólar hasta los $1.515 estuvo vinculado en buena medida al fixing y posterior rolleo de la LELINK de agosto, que involucró unos USD 2.595 millones de valor nominal.

Ese movimiento generó una demanda transitoria tanto sobre el mercado de contado como sobre los futuros. A medida que ese proceso termina, la presión adicional sobre el dólar debería disiparse.

Tasas, inflación y carry: las claves para el dólar

Otro factor que podría contener la dolarización es el rendimiento de las colocaciones en moneda local. Desde Mills Capital remarcaron que, en los distintos escenarios contemplados por el mercado, las tasas en pesos todavía ofrecen un rendimiento acumulado superior tanto a la devaluación esperada como a la inflación proyectada.

En ese contexto, Botto señaló que el propio Banco Central contribuye a reducir la presión cambiaria mediante compras en el mercado spot y oferta de instrumentos dólar linked por debajo del valor del contado.

El próximo dato de inflación será una de las variables a seguir. Si el IPC de agosto confirma una desaceleración de la inflación núcleo por debajo del 2%, desde Mills consideran que podría fortalecerse nuevamente el atractivo del carry trade y reducirse el incentivo a dolarizar las carteras.

El BCRA compra pocos dólares, pero las reservas superan los u$s50.000 millones

La dinámica del dólar también se cruza con uno de los principales desafíos del programa económico: la acumulación de reservas.

En la primera rueda de septiembre, el Banco Central compró apenas u$s15 millones en el mercado oficial, frente a un volumen negociado de u$s671 millones. De esta manera, absorbió alrededor del 2% de las operaciones y registró el menor monto de compras para un inicio de mes desde que comenzó el actual programa de acumulación.

El resultado llegó después de un agosto que terminó con el menor saldo mensual de compras del año. Con la última intervención, las adquisiciones acumuladas por el BCRA durante 2026 alcanzaron los u$s14.110 millones.

Las reservas brutas, sin embargo, mostraron una recuperación mucho mayor: aumentaron u$s1.948 millones hasta u$s50.205 millones, con lo que volvieron a superar la barrera de los u$s50.000 millones.

El incremento no estuvo relacionado directamente con las compras de divisas realizadas por el Central, sino principalmente con la reversión de movimientos asociados al cierre de agosto.

Así, septiembre comienza con un dólar todavía estabilizado alrededor de los $1.510 y con el mercado proyectando una depreciación gradual para los próximos meses. La evolución de las tasas, la inflación, las compras de reservas del BCRA y la dolarización de carteras serán las principales variables para determinar si el tipo de cambio puede mantener ese recorrido ordenado hacia fin de año.