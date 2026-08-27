Robaron una de las colecciones de oro más importantes de la Edad de Bronce

El hecho ocurrió en el museo de Villena, en Alicante. La Guardia Civil y la Policía Judicial investigan la sustracción del conjunto arqueológico, considerado una pieza excepcional del patrimonio europeo.

El Tesoro de Villena , una de las colecciones de orfebrería más importantes de la Edad de Bronce en Europa , fue robado del Museo de Villena (MUVI) , en Alicante, España . La Guardia Civil y la Policía Judicial ya trabajan para esclarecer lo ocurrido.

El asalto ocurrió alrededor de las 5:20 de la mañana de este jueves y duró apenas unos minutos. Los delincuentes consiguieron llevarse buena parte de las piezas que estaban exhibidas en el museo. El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, explicó que las alarmas del complejo se activaron durante el robo .

El funcionario también señaló que poco antes había sonado la alarma del polideportivo municipal. Por el momento, los investigadores no confirmaron si ambos episodios están relacionados.

De acuerdo con Cerdán, entre los objetos que permanecieron en el museo hay tres vasijas de plata, un brazalete y buena parte de los adornos que formaban parte de un bastón. También quedó una de las cuatro coronas que integran el conjunto, que, según el alcalde, “se les cayó” a los ladrones.

El conjunto arqueológico fue elaborado alrededor del año 1000 a.C y está compuesto principalmente por objetos de oro. La colección original incluía 11 cuencos , 28 brazaletes y tres botellas . También contaba con objetos fabricados con plata, hierro y ámbar.

El propio MUVI señaló que los especialistas consideran al Tesoro de Villena como uno de los conjuntos de vajilla de oro más importantes de la Edad del Bronce. Su relevancia es comparable con la de los tesoros encontrados en las tumbas reales de Micenas, en Grecia.

El hallazgo se produjo en 1963, cuando el arqueólogo José María Soler, director del Museo Arqueológico Municipal, y su equipo encontraron el conjunto oculto dentro de una vasija en una rambla del municipio de Villena.

El descubrimiento comenzó, sin embargo, con una pieza encontrada de manera accidental. En octubre de ese año apareció un brazalete entre la tierra extraída de la Rambla del Panadero, en la sierra del Morrón. En un primer momento nadie imaginó que se trataba de una joya y fue confundido con una pieza perteneciente al motor de un camión.

El capataz de una obra, Ángel Tomás, decidió conservarlo hasta que alguien pudiera identificarlo. Así, el objeto llegó al joyero local Carlos Miguel Esquembre, quien consultó a Soler. La intervención del arqueólogo permitió comenzar una búsqueda en la zona donde había aparecido el brazalete. Después de varios días de excavaciones, el 1 de diciembre de 1963 apareció la vasija que contenía el resto de las piezas.

En total, el hallazgo estaba formado por 59 objetos de oro, plata, hierro y ámbar, con un peso cercano a los 10 kilos. Desde entonces, el Tesoro de Villena se convirtió en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la Edad del Bronce en Europa.