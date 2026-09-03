El encuentro válido por los octavos de final de la Copa Argentina presenció el primer aplauso masivo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en honor al astro rosarino.

Boca-Vélez se paró en el minuto 10 y tuvo el primer homenaje a Messi tras su retiro de la Selección argentina

El estadio Mario Alberto Kempes , con el duelo entre Boca y Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina , fue testigo del primer homenaje que recibió el astro Lionel Messi luego de anunciar su retiro de la Selección argentina el pasado lunes.

El encuentro se frenó a los 10 minutos y los presentes en el recinto cordobés se pusieron de pie para aplaudir al rosarino por su histórica trayectoria con la “Albiceleste”.

El mismo consiste en que, por disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas (once, futsal y fútbol playa) se detenga el partido a los 10 minutos del primer tiempo de juego y se brinde un minuto de aplausos.

ASÍ SE PARÓ EL PARTIDO RECIÉN EN VÉLEZ-BOCA PARA HOMENAJEAR A MESSI CON UN MINUTO DE APLAUSOS. pic.twitter.com/NTJqnzfrFd https://t.co/6U2sGLbaU8

“Asimismo, en aquellos estadios que cuenten con pantallas deberán, previo al inicio de los encuentros, difundir el video institucional de la Asociación” , señaló la resolución del ente regulador.

Los árbitros contarán con el deber de detener los encuentros en el décimo minuto de la primera parte para dar lugar al homenaje, en reconocimiento a la trayectoria del “10”, que defendió los colores argentinos durante los últimos 21 años y fue capitán desde 2011.

El astro Lionel Messi conmocionó al fútbol mundial al anunciar su retiro de la Selección argentina, a casi un mes y medio de la final del Mundial 2026.

Messi realizó el anuncio el pasado lunes a través de una sentida carta en sus redes sociales, en la que reconoció que “fue una decisión que dolió y duele en el alma”. "Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias, Dios, por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”, finaliza la carta, sobre la cual reveló que “estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.