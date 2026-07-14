Alejandro Toledo pide un indulto humanitario al gobierno peruano

El exjefe de Estado, actualmente tras las rejas por coimas en la trama Odebrecht, apela al perdón de la presidencia argumentando un grave deterioro físico.

El expresidente peruano Alejandro Toledo solicitó formalmente un indulto presidencial por razones humanitarias . Toledo, quien gobernó Perú entre 2001 y 2006, cumple actualmente una condena de 20 años y seis meses de prisión tras ser hallado culpable de colusión y lavado de activos por el caso de la carretera Interoceánica Sur (tramos II y III), vinculado a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Su abogado, Carlos Torres Caro , confirmó a la emisora RPP que el trámite ya fue enviado al actual mandatario, José María Balcázar . En la solicitud, el letrado pide al jefe de Estado que "se sirva a admitir la solicitud tomando en consideración, en este caso específico, de manera prioritaria, por la edad y la relevante dimensión humanitaria que tiene Toledo con sus patologías médicamente acreditadas" .

Torres Caro añadió que el propio exmandatario autorizó el envío del documento y lanzó un desafío político al Ejecutivo: "Ahora vamos a ver si el presidente tiene el carácter necesario para dar viabilidad al pedido de Alejandro Toledo Manrique".

En el documento remitido a la presidencia, Toledo, de 81 años, apela a una normativa que faculta a los mayores de 80 años a cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario o comparecencia . Asimismo, denuncia que el proceso penal en su contra se extendió más de lo legalmente permitido.

"El derecho de gracia existe precisamente para quienes, como yo, llevamos una investigación que ha excedido ampliamente los plazos razonables", sostiene el exmandatario.

Toledo también alerta sobre la fragilidad de su estado físico actual: "Mi salud se ha deteriorado gravemente en prisión. Los médicos me han advertido que un infarto o un derrame pueden ocurrir en cualquier momento".

Finalmente, el expresidente cierra su petición con un llamado de urgencia: "El tiempo corre contra mí. Pido que se me aplique un derecho que la ley ya contempla, para que pueda vivir mis últimos días con dignidad. No es un acto de rendición. Es un acto de justicia. Confío en que las autoridades evaluarán mi caso con objetividad y humanidad".

Claves del caso Odebrecht y la histórica sentencia contra Toledo

Este caso representa un hito judicial histórico para el país. En octubre de 2024, Toledo se convirtió en el primer exgobernante peruano en ser sentenciado en el marco de la megacausa de corrupción conocida como Lava Jato, una investigación que expuso una red transnacional de sobornos liderada por la constructora brasileña Odebrecht en más de una decena de países de América Latina.

Aunque las indagaciones fiscales en su contra comenzaron originalmente en 2016, el expresidente no ingresó a prisión sino hasta 2023, luego de ser extraditado desde Estados Unidos. En el país norteamericano residía junto a su esposa, Elaine Karp, quien ya en 2025 había gestionado un pedido de indulto humanitario en favor de su cónyuge.