Los bonos del Tesoro de EEUU alcanzan su mayor rendimiento en 17 meses ante las tensiones en Medio Oriente

El rendimiento de los títulos a dos años, sensible a las tasas de interés, subió hasta tres puntos básicos, hasta el 4,24%, su nivel más alto desde febrero de 2025. Los detalles, en la nota.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano a dos años alcanzaron su nivel más alto desde principios de 2025 , ya que las renovadas tensiones en Irán impulsaron al alza los precios del petróleo, lo que avivó las especulaciones de que la Reserva Federal tendrá que subir las tasas de interés para combatir la inflación.

El rendimiento de los títulos a dos años, sensible a las tasas de interés, subió hasta tres puntos básicos , hasta el 4,24%, su nivel más alto desde febrero de 2025, mientras que el rendimiento de referencia a diez años se situó en el 4,59% , tras aumentar tres puntos básicos. El petróleo Brent se disparó más de un 4% después de que EEUU e Irán intercambiaran nuevos ataques, con declaraciones contradictorias por ambas partes sobre si el estrecho de Ormuz permanece abierto.

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro refleja las crecientes expectativas de que la Reserva Federal tendrá que subir las tasas antes de lo previsto para frenar las presiones inflacionarias derivadas del repunte de los precios mundiales de la energía y de los indicios de resistencia de la economía estadounidense.

De esta manera, l os operadores están descontando casi por completo una subida de tasas de la Fed en septiembre , frente a una probabilidad de alrededor del 66% hace una semana, según los swaps recopilados por Bloomberg.

Kenneth Crompton, responsable de estrategia de tasas de interés del National Australia Bank Ltd., señaló que “en estos momentos, los mercados se muestran ligeramente más sensibles a las noticias sobre Irán ”. Y agregó que: “El mercado no está descontando un retorno a los niveles de conflicto de marzo, pero entre los ataques que continuaron durante el fin de semana y, en segundo lugar, los ataques contra la capacidad de refinación rusa, está volviendo a instalarse cierta cautela”.

Datos a publicar y presentación de Warsh

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro se produce antes de la publicación, esta semana, de los datos sobre los precios al consumidor y al productor de EEUU, que constituyen las últimas cifras de inflación antes de la próxima reunión de la Fed, prevista para los días 27 y 28 de julio.

En este marco, es una probabilidad que tanto la inflación general como la mayorista hayan moderado ligeramente su ritmo de crecimiento en junio, aunque se prevé que ambas se mantengan muy por encima del objetivo del 2% de la Fed, según una encuesta de Bloomberg, realizada a economistas del mercado.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, asistirá esta semana al parlamento estadounidense por primera vez desde que asumió el cargo, tras comprometerse a reducir la orientación futura sobre las perspectivas de las tasas de interés.

Foto: White House

Pronósticos del mercado

El rango de cotización de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años podría tener un techo en el 4,70%, aunque “ese nivel podría ponerse a prueba en los próximos días si los datos de inflación no resultan del todo favorables”, escribió Damien McColough, director de análisis de renta fija de Westpac Banking Corp.

Además, McColough concluyó que “más allá de los eventos de riesgo a corto plazo, sin embargo, seguimos inclinándonos por vender en las subidas de los mercados, ya que la incertidumbre en torno a la situación entre EE.UU. e Irán se transforma en política a medio plazo y el crecimiento económico, aunque moderado, se mantiene resistente”.