Un banco privado permitirá pagar todos los servicios con tarjeta de crédito desde su aplicación + Agregar ámbito en









Una entidad incorporó una nueva funcionalidad que permitirá abonar impuestos, servicios y expensas con tarjetas Visa y Mastercard directamente desde la app.

Cómo pagar servicios públicos y otros gastos con tarjeta.

En un escenario en el que cada vez más hogares buscan alternativas para administrar sus gastos mensuales, el Banco BBVA incorporó una nueva funcionalidad que permitirá pagar todos los servicios con tarjeta de crédito directamente desde su aplicación móvil. La entidad se convierte así en el primer banco del país en habilitar esta modalidad para el pago de impuestos, expensas, colegios, clubes, telefonía y servicios públicos, entre otros consumos cotidianos.

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La implementación será progresiva. Durante agosto, la opción estará disponible para los nuevos servicios que los clientes incorporen desde la app. A partir de septiembre, también podrá utilizarse para aquellos pagos de servicios que ya se encuentren adheridos a la plataforma.

Cómo será el procedimiento para pagar con tarjeta Hasta ahora, este tipo de pagos se realizaba principalmente mediante débito en cuenta. Con la nueva herramienta, los usuarios podrán seleccionar una tarjeta de crédito Visa o Mastercard de BBVA como medio de pago y el importe quedará reflejado como un consumo más en el próximo resumen, sin costos adicionales por financiación. De esta manera, quienes no dispongan de saldo suficiente en su cuenta al momento del vencimiento podrán diferir el pago hasta el cierre de la tarjeta.

La incorporación llega en un contexto en el que los gastos fijos ganaron peso dentro del presupuesto familiar. De acuerdo con un reciente informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, el consumo acumula 14 meses consecutivos de caída, mientras que el gasto destinado al pago de impuestos y servicios creció un 24,5% interanual durante junio. Al mismo tiempo, distintos relevamientos privados muestran que cada vez más hogares recurren al financiamiento para afrontar gastos corrientes, en un contexto de ingresos todavía presionados.

Cómo elegir el servicio a pagar Según datos de BBVA, cerca de 500.000 clientes realizan alrededor de 1,6 millones de pagos de servicios por mes a través de sus canales digitales. Con esta nueva funcionalidad, el banco busca ampliar las opciones disponibles para la administración de esos pagos y ofrecer mayor flexibilidad en la gestión financiera cotidiana.

La nueva herramienta se suma a otras soluciones que la entidad incorporó durante los últimos meses para sus clientes de tarjetas de crédito, entre ellas las transferencias con adelanto de tarjeta, la financiación de consumos en resumen abierto y los límites dinámicos, con el objetivo de ampliar las alternativas de financiamiento para gastos de todos los días.

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