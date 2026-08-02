Javier Milei confirmó que va por la reelección en 2027 y ya definió a su compañero de fórmula

En una entrevista concedida este domingo, el Presidente aseguró que ya definió a su compañero de fórmula para los comicios de 2027. Además ratificó que la reforma de la Carta Orgánica del BCRA será la prioridad legislativa del semestre.

Milei va por la reelección en 2027 y aseguró que ya tiene a su compañero de fórmula.

El presidente Javier Milei dejó una serie de definiciones políticas y económicas en declaraciones a la prensa este domingo, donde se confirmó que competirá por un segundo mandato en las elecciones de 2027 y reveló que ya eligió a su candidato de fórmula para vicepresidente, aunque mantuvo su nombre en reserva. Además, volvió a defender las principales reformas que impulsa el Gobierno, con eje en el BCRA y la estabilidad macroeconómica.

De este modo, tal como había expresado semanas atrás en un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Milei ratificó que buscará la reelección y sorprendió al afirmar que ya tiene definido quién lo acompañará en la fórmula presidencial.

"Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento" , sostuvo el mandatario en una entrevista concedida al Diario Río Negro. Además, volvió a insistir en la eliminación de las PASO, al considerar que representan un gasto innecesario para el Estado y que los partidos políticos deben resolver sus internas sin financiamiento público.

De cara a un segundo mandato, el Presidente señaló que "Ahora la Argentina está creciendo y los esfuerzos del Gobierno están puestos en acelerar lo más posible ese crecimiento con los únicos instrumentos que la historia demostró efectivos: la desregulación y la baja de impuestos". Por eso, Milei remarcó: "De aquí en adelante, nuestro único mandato es seguir acelerando en este sendero, tan rápido como la realidad nos lo permita".

Semanas atrás, en un discurso de fuerte contenido económico y político en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Javier Milei había confirmado su intención de competir por un segundo mandato en las próximas elecciones presidenciales. “Voy a terminar este mandato, voy a ser reelecto y voy a tener cuatro años más” , sentenció el mandatario.

Milei confirmó que ya tiene compañero de fórmula para las elecciones, pero prefirió no dar su nombre.

Las aseveraciones de Milei ante el auditorio de la Bolsa de Comercio, también tuvieron un tinte económico, al asegurar que su gestión está sentando las bases para "100 años de liberalismo". Hacia el final de su intervención, el jefe de Estado lanzó una ambiciosa promesa: si logra la reelección y se mantiene el crecimiento actual, para el año 2031 su Gobierno habrá devuelto a los argentinos 500.000 millones de dólares mediante bajas de impuestos.

En La Libertad Avanza tantean a Diego Santilli de candidato para CABA

La guerra fría entre La Libertad Avanza y el PRO por la disputa de la Ciudad de Buenos Aires abre un nuevo e inquietante capítulo. En medio de las negociaciones y las señales cruzadas entre ambos bandos, en Casa Rosada ahora analizan la posibilidad de que Diego Santilli sea candidato a Jefe de Gobierno porteño en 2027.

Luego de la caída de Manuel Adorni, principal referente de LLA en CABA hasta que detonaron las denuncias por enriquecimiento ilícito, los libertarios sufrieron un vacío político en el distrito donde Pilar Ramírez es la jefa del partido bajo la tutela de Karina Milei. Esa falta de un liderazgo libertario nítido en la Ciudad fue aprovechada por el PRO para reflotar la posibilidad de un acuerdo electoral en 2027, un escenario que en el gobierno nacional no descartan pero que ni el Presidente ni su hermana terminan de digerir.

Por eso, y a la espera de que se defina el calendario electoral en la provincia de Buenos Aires, en el Gobierno no descartan la posibilidad de que Santilli sea candidato a jefe de gobierno porteño. Una maniobra que sirve tanto para negociar un eventual acuerdo de unidad con el PRO de Mauricio Macri no sólo en CABA sino también a nivel nacional. Más teniendo en cuenta el sorprendente lanzamiento a presidente por de Hernán Lacunza, exministro de Economía del último tramo de la gestión Cambiemos, cuando el dólar se devaluó casi un 400%.

En La Libertad Avanza tomaron nota de los gestos bélicos emitidos desde el PRO en el inicio de la campaña electoral para 2027. También María Eugenia Vidal salió a clamar por una candidatura presidencial de Macri para competir con Milei. Y hasta avaló la postulación suplente de Lacunza en el caso de que el jefe del PRO no sea candidato. “Si Mauricio no quiere, me parece muy bien. Tiene vocación, en buena hora, el PRO tiene que tener un candidato a presidente propio”, advirtió la ex gobernadora.

La reforma del Banco Central, la prioridad del semestre

En materia institucional, el Presidente aseguró hoy que la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central será el principal proyecto que enviará al Congreso en los próximos meses.

Según explicó, el objetivo es impedir que futuros gobiernos puedan volver a financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria, establecer como misión exclusiva del BCRA la preservación del valor de la moneda y fortalecer la independencia de las autoridades de la entidad.

"Necesitamos blindar a los presidentes del Banco Central de ser removidos por el poder de turno", afirmó, al defender una reforma que, según dijo, permitirá consolidar la estabilidad económica y evitar el regreso de procesos inflacionarios.

Economía: Milei pronosticó tres años consecutivos de crecimiento

Respecto de la marcha de la economía, Milei aseguró que el programa económico está mostrando resultados incluso mejores de los previstos inicialmente. El Presidente destacó el mantenimiento del superávit fiscal, la desaceleración de la inflación, la salida del cepo cambiario y la recomposición de las reservas internacionales. También proyectó que la Argentina registrará "tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años".

No obstante, reconoció que parte de las reformas estructurales, como la laboral y la reducción de regulaciones, todavía necesitan tiempo para reflejarse plenamente en el bolsillo de la población.

Asimismo, reiteró que la estrategia para impulsar el crecimiento pasa por profundizar la baja de impuestos, avanzar con la desregulación económica y consolidar un marco de estabilidad que incentive la inversión privada. En ese sentido, destacó el potencial de Vaca Muerta y sostuvo que, de mantenerse el rumbo actual, Neuquén y Río Negro serán "increíblemente prósperas" en la próxima década.