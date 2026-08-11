Daño ambiental en San Juan: investigan a un conductor que ingresó con su camioneta a una zona protegida

Tal como informaron fuentes locales, el vehículo dejó marcas profundas en la Pampa del Leoncito y quedó secuestrado mientras avanza la causa judicial.

Un episodio ocurrido en la Pampa del Leoncito volvió a poner en foco la protección de áreas naturales sensibles. Un hombre ingresó con su vehículo a esta planicie ubicada en el departamento de Calingasta y generó un daño significativo sobre el terreno.

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El hecho ocurrió durante el fin de semana y provocó el rechazo de autoridades locales, que difundieron imágenes del recorrido y de las huellas dejadas, algunas con una profundidad considerable.

De acuerdo con la información oficial, las marcas alcanzaron hasta 25 centímetros de profundidad , lo que agrava el impacto en una superficie que tarda décadas en regenerarse.

El conductor, identificado como un hombre oriundo de Mendoza, avanzó con su camioneta por la planicie y luego debió retroceder varios metros para salir del lugar, multiplicando las huellas sobre el terreno . Incluso durante el operativo de rescate se utilizaron otros elementos y vehículos que también dejaron rastros.

La camioneta permanece retenida por Gendarmería Nacional Argentina mientras la Justicia analiza responsabilidades. En paralelo, el intendente de la zona, Sebastián Carbajal, calificó el hecho como una infracción grave en un área protegida .

El conductor, identificado como un hombre oriundo de Mendoza, avanzó con su camioneta por la planicie y luego debió retroceder varios metros para salir del lugar, multiplicando las huellas sobre el terreno.

El funcionario remarcó que las sanciones actuales resultan insuficientes frente a este tipo de daños y reclamó medidas más severas. “La recuperación del terreno puede llevar décadas e incluso hasta un siglo”, advirtió.

No se trata de un caso aislado. En 2025 se registró un episodio similar en el mismo lugar, aunque con menor impacto. Especialistas de la Universidad Nacional de San Juan estimaron entonces que la recuperación natural podía demorar entre 40 y 60 años.

En esta ocasión, la profundidad de las huellas y la extensión del daño podrían prolongar aún más ese proceso, lo que refuerza la preocupación por la conservación del área.

El caso reactivó el debate sobre la necesidad de reforzar controles y endurecer sanciones en zonas protegidas, donde existen señalizaciones claras sobre las restricciones de acceso, pero que igualmente continúan siendo vulneradas.