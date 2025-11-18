SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
18 de noviembre 2025 - 18:59

Ecuador: tras el rechazo al referéndum para modificar la Constitución, Daniel Noboa renovó el gabinete

Tras la derrota de sus propuestas en la consulta popular, el presidente ecuatoriano dispuso una profunda reconfiguración del gobierno, con siete cambios ministeriales.

Daniel Noboa reacciona ante su primera gran derrota electoral.

Daniel Noboa reacciona ante su primera gran derrota electoral.

Foto: José Jácome - Agencia EFE.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, avanzó este martes en una amplia renovación de su gabinete luego del contundente rechazo ciudadano a su referéndum para avanzar con una reforma constitucional. En total, siete ministerios cambiaron de conducción en un intento por reforzar la gestión y recuperar iniciativa política.

La reestructuración del gobierno incluyó movimientos internos, designaciones externas y nuevas responsabilidades transitorias en áreas sensibles del Ejecutivo.

Informate más

Según comunicó la Presidencia, dejaron sus cargos Zaida Rovira (Gobierno), Ivonne Núñez (Trabajo), Alegría Crespo (Educación), Jimmy Martín (Salud), Danilo Palacios (Agricultura), Harold Burbano (Desarrollo Humano) y Jorge Carrillo (SNGR).

La reorganización incluyó un reacomodamiento interno: Rovira pasa a encabezar Desarrollo Humano, mientras que Burbano se traslada a Trabajo. En el Ministerio de Gobierno, Noboa nombró al abogado Álvaro Rosero, quien asume una de las carteras políticas más sensibles.

ecuador (1)
Ecuador se sometió a una consulta popular para reformar la Constitución.

Ecuador se sometió a una consulta popular para reformar la Constitución.

En Salud, la vicepresidenta María José Pinto tomará el mando de forma temporal tras la salida de Martín. Para Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ejecutivo convocó al exministro de Economía Juan Carlos Vega, que reemplaza a Palacios. La cartera unificada de Educación, Deporte y Cultura quedó a cargo de Gilda Alcívar.

En la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), la nueva titular será Carolina Lozano, tras la renuncia de Carrillo. El Gobierno adelantó que cada ministerio informará próximamente sobre ajustes en los viceministerios.

En paralelo, la portavoz presidencial Carolina Jaramillo presentó su renuncia en la red social X, donde señaló: “Fue un honor ser su portavoz (…) uno debe amar lo que hace, más aún cuando sirve al país”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarolJaramilloG/status/1990829996664066456&partner=&hide_thread=false

El trasfondo político del recambio de gabinete en Ecuador

La reestructuración se produce después de que Noboa enfrentara su primer revés electoral de magnitud. En el referéndum del domingo, la ciudadanía rechazó ampliamente los ejes centrales de reforma del Ejecutivo.

El 61,65% votó en contra de convocar a una asamblea constituyente; el 60,65% rechazó permitir la instalación de bases militares extranjeras, incluida la opción de autorizar presencia estadounidense; el 58,07% se opuso a la eliminación del financiamiento público de partidos; y el 53,47% votó contra la reducción del número de asambleístas.

Estos resultados frenaron la agenda institucional del presidente, que buscaba reemplazar la constitución promulgada en tiempos del correísmo y avanzar en reformas político-administrativas profundas.

Desde el Ejecutivo enfatizaron que los nuevos nombramientos buscan “fortalecer la gestión del Gobierno Nacional para atender las necesidades del país”, en un escenario en el que Noboa intenta recomponer el impulso político tras el referéndum.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias