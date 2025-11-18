Ecuador: tras el rechazo al referéndum para modificar la Constitución, Daniel Noboa renovó el gabinete

Tras la derrota de sus propuestas en la consulta popular, el presidente ecuatoriano dispuso una profunda reconfiguración del gobierno, con siete cambios ministeriales.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa , avanzó este martes en una amplia renovación de su gabinete luego del contundente rechazo ciudadano a su referéndum para avanzar con una reforma constitucional. En total, siete ministerios cambiaron de conducción en un intento por reforzar la gestión y recuperar iniciativa política.

La reestructuración del gobierno incluyó movimientos internos, designaciones externas y nuevas responsabilidades transitorias en áreas sensibles del Ejecutivo.

La reorganización incluyó un reacomodamiento interno: Rovira pasa a encabezar Desarrollo Humano, mientras que Burbano se traslada a Trabajo. En el Ministerio de Gobierno, Noboa nombró al abogado Álvaro Rosero, quien asume una de las carteras políticas más sensibles.

En Salud, la vicepresidenta María José Pinto tomará el mando de forma temporal tras la salida de Martín. Para Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ejecutivo convocó al exministro de Economía Juan Carlos Vega, que reemplaza a Palacios. La cartera unificada de Educación, Deporte y Cultura quedó a cargo de Gilda Alcívar.

Ecuador se sometió a una consulta popular para reformar la Constitución.

En la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), la nueva titular será Carolina Lozano, tras la renuncia de Carrillo. El Gobierno adelantó que cada ministerio informará próximamente sobre ajustes en los viceministerios.

En paralelo, la portavoz presidencial Carolina Jaramillo presentó su renuncia en la red social X, donde señaló: “Fue un honor ser su portavoz (…) uno debe amar lo que hace, más aún cuando sirve al país”.

Gracias Presidente @DanielNoboaOk, fue un honor ser su Portavoz. Lo dije la primera vez que me dirigí al país y lo reitero hoy, disfruté cada momento y creo vehementemente que uno debe amar lo que hace, más aún cuando sirve al país. La democracia es un ejercicio constante de… — Carolina Jaramillo Garcés (@CarolJaramilloG) November 18, 2025

El trasfondo político del recambio de gabinete en Ecuador

La reestructuración se produce después de que Noboa enfrentara su primer revés electoral de magnitud. En el referéndum del domingo, la ciudadanía rechazó ampliamente los ejes centrales de reforma del Ejecutivo.

El 61,65% votó en contra de convocar a una asamblea constituyente; el 60,65% rechazó permitir la instalación de bases militares extranjeras, incluida la opción de autorizar presencia estadounidense; el 58,07% se opuso a la eliminación del financiamiento público de partidos; y el 53,47% votó contra la reducción del número de asambleístas.

Estos resultados frenaron la agenda institucional del presidente, que buscaba reemplazar la constitución promulgada en tiempos del correísmo y avanzar en reformas político-administrativas profundas.

Desde el Ejecutivo enfatizaron que los nuevos nombramientos buscan “fortalecer la gestión del Gobierno Nacional para atender las necesidades del país”, en un escenario en el que Noboa intenta recomponer el impulso político tras el referéndum.