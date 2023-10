Elecciones 2023: en qué conviene invertir según los tres escenarios que maneja el mercado.

Con un escenario electoral de tres tercios entre Javier Milei , de La Libertad Avanza (LLA); Sergio Massa , de Unión por la Patria (UP); y Patricia Bullrich , Juntos por el Cambio (JxC), de acuerdo con lo ocurrido en las elecciones Primarias (PASO) y las últimas encuestas realizadas .

De esta manera, en caso de que el candidato más votado no supere el 50% o le saque una diferencia al segundo de 10 puntos, debe haber una segunda vuelta, que por ley es a los 30 días siguientes a la primera instancia de los comicios, por lo que se celebraría el 19 de noviembre.

Ahora bien, ¿en qué conviene invertir de cara a los tres posibles escenarios electorales? Al consultar a diferentes expertos en el área, asuma quien asuma -Milei, Massa o Bullrich- el mercado ya da por descontado un escenario devaluatorio, por lo cual todos ellos concordaron en que es necesario volcarse a dólares o activos dolarizados.

En la última semana la presión sobre la divisa paralela la hizo dispararse casi $250 en lo que va de octubre y superar los $1.000 este martes 10 de octubre.

Los diferentes analistas consultados por Ámbito coincidieron en que la reciente escalada del dólar paralelo responde en parte, a la dinámica de la macro economía, pero, sobre todo, a los dichos del candidato presidencial, Javier Milei, quien recomendó no renovar las inversiones en plazo fijo a los ahorristas y los envió a tomar posiciones en moneda dura.

"Jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", sostuvo el también diputado nacional en declaraciones radiales.

Elecciones 2023: ¿en qué conviene invertir en caso de que gane Javier Milei?

Los candidatos están muy cerca uno del otro, pero el líder libertario hasta las PASO -que funciona como una gran encuesta- fue el candidato que mayor cantidad de votos aunó (29,86%). En caso de que Milei gane las elecciones, y por su propuesta de dolarizar la economía, "se espera un dólar fuerte" por lo que conviene invertir en divisa extranjera.

"Sólo el dólar parece ser la mejor apuesta. La cobertura es necesaria porque no parece un rumbo claro, menos cuando uno de los candidatos -Milei- propone la dolarización de la economía", sostuvo en diálogo con Ámbito Joel Lupieri, economista y analista de la consultora EPyCA.

Por su parte, el economista Christian Buteler se mostró indistinto al candidato, pero en todos los casos recomendó activos en dólares, ya sea Cedears o acciones de empresas argentinas que estén volcadas principalmente a la exportación, Cresud y Aluar este lunes subieron entre un 14 y 11%, respectivamente.

"En este momento estás teniendo una nueva corrida cambiaria, a lo cual se le suma la deuda en pesos, así que sin importar, quién sea el que gana, es recomendable tener un alto porcentaje de inversiones dolarizadas", aseguró a este diario Buteler.

Además, para el caso de un inversor más "arriesgado", que necesite tener colaboraciones en pesos, el economista recomendó el bono 2024, que se paga el año que viene y está "atado a la inflación y paga un 25% más". En este caso, se trata de un rendimiento más bien alto, pero hay que tener en cuenta que el rédito tiene que ver con el riesgo que se toma, que es que el próximo Gobierno pueda llegar a no pagarlo.

En tanto, la asesora financiera Elena Alonso llamó a "tomar una postura más conservadora en las inversiones" y "dolarizarse". En caso de que asuma el líder libertario y se lleve a cabo una dolarización de la economía como él lo propone, recomendó "estar en activos atados al dólar" y "tener todo invertido", ya que si la plata queda ociosa, solo se devalúa. "Las empresas tienen que stockearse o tomar posturas en dólares billetes comprados en la bolsa", señaló la experta en finanzas.

Elecciones 2023: ¿en qué conviene invertir en caso de que gane Massa?

El ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo salió tercero en las PASO, UP sacó 27,28% -Massa y Juan Grabois-, aunque el tigrense ganó la interna. De cara a las generales, por lo menos hasta el momento, las encuestas vienen posicionándolo detrás de Milei y con posibilidad de llegar a un balotaje.

En este hipotético contexto, Lupieri mencionó que es "factible" que haya que que buscar refugio en la divisa extranjera, debido a que "los últimos vaivenes de la economía han demostrado que que el ministro candidato es, o ha sido, bastante inocuo para poder frenar la inflación", por lo tanto, "el dólar se ofrece como una reserva de valor y de resguardo económico".

A su vez, señaló que tras elecciones la tenencia de dólares podría seguir siendo una buen resguardo, ya que "no esta claro cómo se movería la economía en el período post comicios" y respecto de las acciones de empresas con salida exportadora afirmó que los "podrían verse beneficiadas".

Por otro lado, Alonso sostuvo que en caso de que Massa gane las elecciones, se espera que el dólar continúe creciendo hasta diciembre". Aunque, "para el 2024 hay que ver cómo cómo se recuperan las reservas", teniendo en cuenta los ingresos que puedan llegar de la cosecha y el gasoducto.

Elecciones 2023: ¿en qué conviene invertir en caso de que gane Bullrich?

La candidata de JxC, quien salió segunda en las Primarias junto a Horacio Rodríguez Larreta luego de obtener 28% de los votos y ganar la interna de la coalición opositora, actualmente en las últimas encuestas se encuentra relegada a un tercer puesto, por lo cual no podría ingresar a un eventual balotaje. Sin embargo, los antecedentes de los sondeos en Argentina se destacan por no ser muy certeros, por lo que no se puede dar por descontado que ninguno de los candidatos quede afuera o adentro de una posible segunda vuelta.

Los analistas coincidieron en que Bullrich está vista como una candidata más market friendly, por lo cual Lupieri manifestó a este medio que se podría observar una evolución "más agresiva" de las acciones y los bonos porque "parecería tener un plan económico menos agresivo que el de Milei y, al mismo tiempo, más afín a los capitales internacionales para poder lograr algo de inversiones del exterior y pagar los bonos que se están en manos de tenedores".

En ese sentido, Alonso marcó que a su parecer la política económica de la candidata de JxC "no va ser tan de shock sino más paulatino respecto de las medidas, para terminar acercándose a una salida del cepo cambiario". Por ello, la asesora financiera recalcó que en los tres casos se observa un esquema devaluatorio. Según su visión podrían ser Cedears, Obligaciones Negociables o fondos en Dólar Link.

A su vez, Alonso vaticinó que para fin de año el dólar podría llegar a $1.200, por lo cual por lo que "no queda más opción que atarse al dólar".