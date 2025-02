Elon Musk descartó interés en comprar TikTok, ¿Oracle va a la carga por la red social china?

El magnate sudafricano y asesor de Donald Trumo dijo no estar interesado en la adquisición de la app china. En tanto, se abren las puertas para otros posibles interesados en su adquisición, como el gigante Oracle.

El magnate Elon Musk , dueño de X y que en Estados Unidos está al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), aseguró que no está interesado en comprar TikTok en un momento en que la aplicación está en el punto de mira tras el veto temporal que sufrió en el país.

"No hice ninguna oferta", dijo a finales de enero en una conferencia celebrada en Alemania, pero cuyas declaraciones se filtraron este sábado.

Su decreto ordenaba a la Fiscalía General y al Departamento de Justicia no aplicar durante los siguientes 75 días sanciones ni medidas para cumplir la normativa aprobada bajo el mandato de Joe Biden (2021-2025), pero cuyo cumplimiento este último había dejado en manos de la siguiente administración.

Esa ley obligaba a la plataforma a separarse de su empresa matriz china, ByteDance, y a encontrar un comprador de un país que no fuera considerado "un adversario" antes del 19 de enero. TikTok se quedó inoperativa apenas un día.

Musk destacó en el encuentro alemán que normalmente no compra otras empresas, sino que las crea de cero. "La adquisición de Twitter, ahora llamada X, fue muy inusual. La razón por la que lo hice es porque era importante para preservar la libertad de expresión en Estados Unidos y en la medida en que se nos permita legalmente en el resto del mundo. Sentí que adquirir Twitter era un paso productivo importante para el futuro de la humanidad", dijo.

TikTok Estados Unidos Trump está presionando a ByteDance para que venda TikTok. Foto: Reuters

Aunque hacerlo fue "bastante doloroso y muy difícil", según afirmó, consideró que de todas formas dar ese paso fue "importante".

"No sé si la misma lógica se aplica a TikTok. No necesito cosas solo por razones económicas. No está claro cuál sería el propósito de adquirir TikTok aparte del económico", recalcó el también consejero delegado de Tesla y SpaceX.

Musk añadió que no ha pensado qué haría en caso de que le interesara: "Supongo que miraría el algoritmo y trataría de decidir cuán dañino o útil es y qué podemos hacer para cambiarlo para que sea más productivo y, en última instancia, beneficioso para la humanidad".

Trump firmó el pasado 3 de febrero una orden ejecutiva en la que instruyó a los Departamentos del Tesoro y de Comercio a crear un "fondo soberano" y afirmó que dicho fondo podría adquirir TikTok.

En su red social, Truth Social, agregó en referencia a esa compañía que "le gustaría que Estados Unidos tuviera una participación del 50 % en una empresa conjunta": "Al hacer esto salvamos TikTok, lo mantenemos en buenas manos y le permitimos seguir creciendo", concluyó.

A finales de enero, Trump, dijo que el gigante tecnológico Microsoft estaba en conversaciones para adquirir TikTok y que es "bueno" que haya una guerra de ofertas y mucho interés por comprar la aplicación China.

Según la prensa especializada, otra de las empresas que quiere comprar la red social es Oracle.

¿Quiénes mostraron interés en comprar TikTok?

Varios nombres destacados emergieron en las últimas semanas como posibles compradores de TikTok. Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, sorprendió al anunciar su intención de adquirir la plataforma a través de un grupo de inversores. Según declaraciones obtenidas por NBC News, Donaldson ha comenzado conversaciones con posibles socios, aunque hasta ahora no ha concretado ninguna alianza.

Otro de los interesados, tal como se mencionó anteriormente, es Elon Musk, quien ya realizó adquisiciones significativas en el pasado, como la compra de la red social X por 44.000 millones de dólares en 2022. Sin embargo, esta opción quedó descartada tras los comentarios del propio magnate sudafricano.

Asimismo, Larry Ellison, presidente de Oracle, fue mencionado por Trump como un posible comprador. Oracle ya brinda servicios de almacenamiento de datos a TikTok en Estados Unidos, lo que le otorgaría una ventaja estratégica para asumir el control total de la plataforma.