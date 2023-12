En qué invertir el aguinaldo: dólar, plazo fijo, acciones, bonos, FCI o Cedears

Llega diciembre y con ello el cobro del aguinaldo pero este año es bastante particular. En diciembre asume un nuevo presidente con un perfil completamente diferente al predecesor . Así en medio en el inicio de una nueva gestión es que llegamos a fin año. Si el lector esta pensando ¿es posible invertir en este contexto? la respuesta es, siempre es un buen momento. A continuación brindaremos algunas opciones de acuerdo a los perfiles (moderados o conservadores para personas menos expertas y arriesgados para aquellos que se animen al riesgo).

Por último, para quienes busquen cubrirse ante una eventual suba del tipo de cambio y obtener una renta fija en dólares , Cocos Capital recomendó estas Obligaciones Negociables: "Para inversores conservadores una opción es la ON YPF 2026, Ticker YMCHD con un rendimiento a hoy de 6,54%. Para aquellos moderados Telecom 2026 , Ticker TLC1D con un rendimiento a hoy de 9,94%".

Desde Banza pensaron para este perfil la opción de Fondos Comunes de Inversión: "La cartera conservadora está pensada para los usuarios de perfil moderado, horizonte de inversión de mediano plazo y ofrece diversificación con corporativos de alta calidad crediticia (FCI Adcap Renta Fija) y protección contra inflación (FCI Adcap Cobertura). Por su parte, el posicionamiento en money market (FCI Adcap Ahorro Pesos) baja la duración de la cartera y la volatilidad. La cartera conservadora tiene una TNA del 135%".

Por último Maximiliano Donzelli Head de Research de IOL invertironline recomendó liquidez 15%, Renta Fija 50% y Renta Variable 35%. Dentro de lo que es renta fija: FCI Premier Renta corto plazo (5%), Bono Global 2035 (5%), ON GENNEIA 2027 - GNCXO (20%), y ON YPF 2026 - YMCHO (20%). Dentro de lo que es renta variable: Dow Jones- DIA (15%), Nike – NKE (5%), S&P P500 – SPY (5%), Pampa Energía - PAMP (5%), y Central Puerto - CEPU (5%).

Perfiles arriesgados

Desde Banza pensaron en una cartera de inversión denominada "picante". Tiene una TNA del 115% y está dirigida a los usuarios de perfil agresivo y horizonte de largo plazo. Se trata de un portfolio diversificado que incluye los FCI Adcap Cobertura (40%), FCI Adcap Moneda (40%) y FCI Adcap Acciones (20%).

"Los fondos Adcap Cobertura y Adcap Moneda ofrecen protección contra inflación y devaluación, los riesgos más importantes de la economía argentina. Pero además, la cartera ofrece diversificación ante riesgos con el potencial retorno del fondo Adcap Acciones, que se posiciona en acciones argentinas y Cedears", explicaron.

Desde Cocos además de tener una parte en dólar MEP y otra en Cedears, para un perfil agresivo pensaron en la Obligación Negociable YPF 2029, Ticker YMCID con un rendimiento a hoy de 10,34% o YPF 2033, Ticker YMCJD con un rendimiento a hoy de 10,42%.

Por último desde IOL invertironline la cartera agresiva quedó conformada de la siguiente manera: Liquidez 5%, Renta Fija 35% y Renta Variable 60%. Dentro de renta fija: FCI Premier Renta corto plazo (5%), ON YPF - YCA6O (10%), Bono global de la República Argentina 2035 - GD35 (15%), y ON GMSA 2027 - MRCAO (10%). Dentro de renta variable: Exxon Mobil- XOM (10%), Google - GOOGL (5%), S&P500 – SPY (10%), Comercial del Plata - COME (5%), Pampa Energía - PAMP (10%), Nike – NKE (10%), Cresud - CRES (5%), y Transportadora de Gas del sur - TGSU2 (5%).