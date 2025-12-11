Cayó el gobierno de Bulgaria tras semanas de protestas contra la corrupción y los aumentos por la llegada del Euro

Más de 100.000 búlgaros se manifestaron en contra del gobierno, que anunció su renuncia para el próximo viernes.

Más de 100.000 personas se congregaron en Sofía para exigir la dimisión del gobierno de Bulgaria, que se consumara el próximo viernes.

El gobierno de Bulgaria cayó este jueves luego de varios días de protestas contra la corrupción y el presupuesto 2026 de aquel país, presentado la semana pasada. El país balcánico estaba a semanas de cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro, sumándose como el Estado número 21 en integrarse a la Eurozona. Bulgaria se unió a la Unión Europea (UE) en 2007.

“Antes de la votación de censura de hoy, el gobierno está dimitiendo “, declaró el primer ministro búlgaro Rosen Zhelyazkov a los periodistas en el parlamento.

La dimisión de la coalición minoritaria, liderada por el partido de centroderecha Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB) , fue anunciada minutos antes de una votación de censura presentada por la oposición en el parlamento, debido a la mala gestión económica y apoyada por el creciente descontento público con la corrupción generalizada.

Durante la semana pasada y el miércoles, múltiples y multitudinarias protestas se llevaron a cabo en la capital búlgara, pidiendo la renuncia del gobierno. " Las decisiones de la Asamblea Nacional son significativas cuando reflejan la voluntad del pueblo” , indicó Zhelyazkov refiriéndose a las protestas antigubernamentales. “Queremos estar donde la sociedad espera que estemos”.

Luego de hacerse público múltiples casos de corrupción, la gota que colmó el vaso fue la presentación del presupuesto 2026, que por primera vez se realizó en Euros. Es habitual, que los países que se suman a la Eurozona, aumenten mucho sus impuestos, las contribuciones a la seguridad social y el gasto , para cumplir con los requisitos que exige la Unión Europea.

Según los organizadores de las protestas, la semana pasada se habían registrado más de 50.000 personas en el corazón de Sofía, y este miércoles las marchas habían duplicado ampliamente ese número, con un número cercano a los 110.000 asistentes, en una capital de 1.300.000 personas.

La oposición y muchos de los manifestantes, acusan al futuro ex primer ministro de cooperar con el político y oligarca búlgaro Delyan Peevski, para moldear la política local a los intereses de la oligarquía. Peevski, ya ha sido sancionado tanto por EEUU como por el Reino Unido.

“No tenemos dudas de que el gobierno recibirá apoyo en la próxima votación de censura. Sin embargo, las decisiones de la Asamblea Nacional son importantes cuando reflejan la voluntad del soberano”, señaló el primer ministro.

La dimisión se presentará formalmente el próximo viernes, ante el parlamento que debe votar para aceptarla. Luego, la segunda fuerza parlamentaria deberá formar un nuevo gobierno provisional, y de ser aprobado por dos tercios de la cámara, quedaría conformado. De no contar con mayoría de votos para la conformación del nuevo mando, la tercera fuerza tendrá la oportunidad de quedarse con el poder en Bulgaria.