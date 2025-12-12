Los grandes bancos de Wall Street anticipan un nuevo retroceso del dólar en 2026 + Seguir en









Deutsche Bank, Goldman Sachs y otros gigantes de la banca de inversión proyectan una caída de hasta 5% del billete verde en la primera mitad del año, impulsada por la continuidad del ciclo de recortes de tasas de la Reserva Federal.

De todas maneras, la caída proyectada para 2026 sería más moderada que la registrada este año. Depositphotos

Los principales bancos de Wall Street anticipan que el dólar retomará su tendencia bajista en los mercados globales durante 2026, en un escenario marcado por la continuidad del ciclo de flexibilización monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El billete verde había registrado en el primer semestre de 2025 su peor desempeño desde comienzos de los años 70, cuando las políticas comerciales del presidente norteamericano Donald Trump generaron un cimbronazo en los mercados globales.

Deutsche Bank, Goldman Sachs y otras entidades de primer nivel coinciden en que la divisa norteamericana volverá a ceder terreno frente a sus principales pares, después de seis meses de relativa estabilidad. Según el consenso compilado por Bloomberg, el índice Bloomberg Dollar Spot caería alrededor del 3% hacia fines de 2026, sobre todo contra el yen japonés, el euro y la libra esterlina.

Los grandes bancos proyectan que el dólar se debilitará mientras la Fed mantiene su política de recortes de tasas, en contraste con otros bancos centrales. Esta divergencia monetaria crearía incentivos para que los inversores liquiden posiciones en bonos del Tesoro estadounidense y reorienten sus fondos hacia mercados con mayores rendimientos.

"Hay amplio margen para que los mercados descuenten un ciclo de recortes más profundo", señaló David Adams, responsable de estrategia cambiaria del G10 en Morgan Stanley, quien anticipa una caída del 5% del dólar en el primer semestre. "Eso deja mucha capacidad para una mayor debilidad del dólar", agregó.

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas cedears Esa situación dependerá de la política monetaria de la Fed. Depositphotos Declive más moderado De todas maneras, la caída proyectada para 2026 sería más moderada que la registrada este año, cuando el dólar perdió posiciones frente a todas las principales divisas. El Bloomberg Dollar Spot Index acumuló una baja cercana al 8% en 2025, su peor desempeño anual desde 2017. El escenario depende, no obstante, de la evolución del mercado laboral estadounidense, factor clave para las decisiones de política monetaria. A esto se suma la posibilidad de que el sucesor de Jerome Powell al frente de la entidad —a designar por Trump— ceda a presiones de la Casa Blanca para profundizar las bajas de tasas. En contraste, se espera que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga estables sus tasas de interés, mientras que el Banco de Japón continuaría con incrementos graduales. "Vemos los riesgos más alineados contra el dólar que a favor del dólar", sintetizó Luis Oganes, jefe de investigación macro global de JPMorgan en Londres, durante una conferencia de prensa del martes.