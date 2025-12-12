El ex compañero de Franco Colapinto volvió a estrellarse en Japón y su futuro es incierto, tras perder su lugar en la Fórmula 1 + Seguir en









El ex piloto de Alpine pasa por un mal momento, luego de dos impactos consecutivos, mientras busca insertarse en la categoría japonesa.

Jack Doohan, ex compañero de Colapinto, pasa un mal momento en su nueva categoría. Grandprix

Jack Doohan enfrenta un momento crítico en su carrera, tras su paso por la Fórmula 1 y su difícil adaptación a la Super Fórmula Japonesa. El piloto australiano, que perdió su lugar en Alpine a manos de Franco Colapinto, busca reinventarse en una nueva categoría. Sin embargo, su desempeño en los tests de Suzuka generó dudas sobre su continuidad.

Doohan participó en sólo seis carreras de la temporada 2025 con Alpine, antes de su reemplazo. Su error más grave ocurrió en el Gran Premio de Japón, cuando intentó una maniobra arriesgada con el DRS abierto en una curva, lo que provocó un accidente millonario. Este incidente aceleró su salida del equipo y marcó un punto de inflexión en su trayectoria.

Jack Doohan.webp El paso de Jack Doohan de la F1 a la Super Fórmula Japonesa Doohan debutó en la Fórmula 1 con expectativas altas, pero su rendimiento quedó muy por debajo de lo esperado. En las primeras carreras de 2025, acumuló errores, abandonó en Australia, chocó con Isack Hadjar en China y tuvo un fin de semana complicado en Japón. Su última carrera con Alpine fue en Miami, donde abandonó en la primera vuelta, tras colisionar con Liam Lawson. Posterior a eso, el 7 de mayo, Colapinto fue anunciado como su reemplazante.

Luego de su salida de Alpine, Doohan encontró una oportunidad en la Super Fórmula Japonesa, con el equipo Kondo Racing, vinculado a Toyota. Sin embargo, su adaptación no fue sencilla. Los tests de postemporada en Suzuka evidenciaron sus dificultades: en tres días de pruebas, sufrió dos accidentes graves, que dañaron su monoplaza y limitaron su tiempo en pista.

Dos choques en menos de 48 horas: el circuito que no puede vencer Jack Doohan El circuito de Suzuka se convirtió en un escenario problemático para Doohan. Durante los tests de diciembre, el piloto protagonizó dos incidentes en menos de 48 horas. El primero ocurrió el martes 9 de diciembre, cuando perdió el control en la curva Degner y estrelló su auto, lo que obligó a detener la sesión con bandera roja. Al día siguiente, repitió el error en la misma zona, aunque esta vez el impacto fue menos severo.

El segundo accidente sucedió el miércoles, cuando Doohan volvió a perder la referencia en una curva y chocó contra las defensas. Aunque pudo salir del auto por sus propios medios y el monoplaza no presentó daños estructurales graves, la repetición de errores preocupó a Kondo Racing. Doohan tiene un último día de pruebas para demostrar su capacidad, pero su futuro es incierto. En Alpine no tiene lugar ni como piloto de reserva, ya que Paul Aron ocupó ese rol. Su posible ingreso a Haas como reserva depende de un acuerdo con Toyota, pero hasta ahora no hubo avances concretos. Mientras tanto, el piloto sigue a la deriva, sin un camino claro en el automovilismo.