20 de enero 2026 - 15:30

La película española de Netflix que combina crímenes atroces con la pandemia de coronavirus

Con un clima oscuro y ritmo sostenido, esta película de Netflix apuesta por la tensión y el misterio, ideal para maratonear sin distracciones.

Una investigación que avanza a contramano del miedo y la incertidumbre: el thriller español de Netflix arma clima desde el primer minuto.

Crédito: Netflix

En tiempos en que el true crime se volvió un imán de streaming, Netflix empujó más de una película que usa el contexto social para subir la tensión. Acá, el arranque no se apoya en efectos grandilocuentes: alcanza con una época rara y calles vacías para que todo incomode.

Esa es la atmósfera de Infiesto, un thriller español que sitúa su historia en los primeros días de la emergencia sanitaria. La pandemia aparece como telón de fondo: no manda la trama, pero sí condiciona el ánimo general y el modo en que se mueve la investigación, como si cada paso costara el doble.

En un pueblo chico, el silencio pesa: cuando todos miran para otro lado, cualquier detalle puede volverse una pista.

De qué trata Infiesto, la imperdible película de Netflix

La historia sigue a dos policías que llegan a un pueblo minero de Asturias después de un giro inesperado: reaparece una joven a la que daban por muerta desde hacía meses. Con ese disparador, el caso se vuelve urgente y, de a poco, deja en evidencia que el aislamiento y la incertidumbre no eran lo único que asfixiaba al lugar.

A medida que avanzan, los investigadores se cruzan con un patrón oscuro: hay secuestros de chicos y chicas jóvenes, y una violencia que se justifica en nombre de una supuesta fuerza superior. El relato se concentra en esa cacería, con un clima sombrío que se potencia por el momento histórico elegido y por escenarios casi desiertos.

La película, escrita y dirigida por Patxi Amezcua, se filmó en locaciones de Galicia y trabaja con una tensión que crece escena a escena. El contexto del coronavirus suma una sensación de fin de mundo, pero el centro está en el misterio y en cómo la investigación se enreda cuando el entorno ya venía torcido.

Netflix: tráiler de Infiesto

Embed - Infiesto | Tráiler oficial | Netflix España

Netflix: elenco de Infiesto

  • Isak Férriz

  • Iria del Río

  • Luis Zahera

  • Antonio Buíl

  • Juan Fernández

  • Andrea Barrado

  • Ana Villa

  • Isabel Naveira

  • José Manuel Poga

  • Ismael Fritschi

