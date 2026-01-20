En tiempos en que el true crime se volvió un imán de streaming, Netflix empujó más de una película que usa el contexto social para subir la tensión. Acá, el arranque no se apoya en efectos grandilocuentes: alcanza con una época rara y calles vacías para que todo incomode.
La película española de Netflix que combina crímenes atroces con la pandemia de coronavirus
Con un clima oscuro y ritmo sostenido, esta película de Netflix apuesta por la tensión y el misterio, ideal para maratonear sin distracciones.
-
Llega a Netflix "Star Search", el reality de talentos dónde el público podrá votar en vivo desde la plataforma
-
Desde James Bond a El Señor de los Anillos, los amantes del cine tendrán una semana de regocijo
Esa es la atmósfera de Infiesto, un thriller español que sitúa su historia en los primeros días de la emergencia sanitaria. La pandemia aparece como telón de fondo: no manda la trama, pero sí condiciona el ánimo general y el modo en que se mueve la investigación, como si cada paso costara el doble.
De qué trata Infiesto, la imperdible película de Netflix
La historia sigue a dos policías que llegan a un pueblo minero de Asturias después de un giro inesperado: reaparece una joven a la que daban por muerta desde hacía meses. Con ese disparador, el caso se vuelve urgente y, de a poco, deja en evidencia que el aislamiento y la incertidumbre no eran lo único que asfixiaba al lugar.
A medida que avanzan, los investigadores se cruzan con un patrón oscuro: hay secuestros de chicos y chicas jóvenes, y una violencia que se justifica en nombre de una supuesta fuerza superior. El relato se concentra en esa cacería, con un clima sombrío que se potencia por el momento histórico elegido y por escenarios casi desiertos.
La película, escrita y dirigida por Patxi Amezcua, se filmó en locaciones de Galicia y trabaja con una tensión que crece escena a escena. El contexto del coronavirus suma una sensación de fin de mundo, pero el centro está en el misterio y en cómo la investigación se enreda cuando el entorno ya venía torcido.
Netflix: tráiler de Infiesto
Netflix: elenco de Infiesto
-
Isak Férriz
Iria del Río
Luis Zahera
Antonio Buíl
Juan Fernández
Andrea Barrado
Ana Villa
Isabel Naveira
José Manuel Poga
Ismael Fritschi
Dejá tu comentario