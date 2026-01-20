Villa Urquiza: quisieron robar en un edificio y quedaron registrados por una cámara oculta en la mirilla

Dos hombres quedaron filmados mientras merodeaban el quinto piso de un edificio ubicado en Pedro Rivera al 5000 , en el barrio porteño de Villa Urquiza . El hecho ocurrió el domingo pasado a las 14.50 , cuando los sospechosos intentaron ingresar a distintos departamentos y toda la escena quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en la mirilla de una puerta .

Actualmente, investigadores policiales y judiciales trabajan para identificar a los implicados en el episodio que quedó evidenciado.

El episodio salió a la luz luego de que el propietario del dispositivo de seguridad se presentara en la Comisaría Vecinal 12C de la Policía de la Ciudad para radicar la denuncia correspondiente. El vecino explicó que recién a las 17.30 revisó las grabaciones y advirtió lo ocurrido horas antes.

De acuerdo con el sumario policial elaborado a partir del testimonio del denunciante, en el video “se ve a hombres visualizando y observando hacia el interior de los departamentos , más precisamente hacia el 5C y 5D”.

Uno de ellos vestía gorra negra, chomba azul y jeans negros , era de contextura delgada , tez trigueña , sin barba y tendría alrededor de 30 años . Sobre el segundo sospechoso solo se logró identificar que llevaba una gorra colocada y sostenía un teléfono celular .

Según la declaración, ambos dialogaban en voz baja, se comunicaban mediante gestos y señas, y tras no lograr su objetivo, se retiraron del lugar.

En las imágenes también se observa que uno de los hombres portaba un bolso tipo raquetero, lo que hace presumir que intentaban simular ser deportistas para no despertar sospechas.

La preocupación de los vecinos

Luego de revisar el material fílmico, el vecino alertó a los demás residentes del edificio a través de un grupo de WhatsApp.

Ante la consulta policial, manifestó que no detectó faltantes en su vivienda, aunque aclaró que desconocía si algún otro departamento había sufrido un robo.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que la puerta principal del edificio no presentaba signos de violencia, por lo que se analiza la posibilidad de que los sospechosos contaran con una copia de la llave magnética para acceder al inmueble.

La investigación judicial

Tras la denuncia, la causa quedó en manos del fiscal nacional en lo criminal y correccional Patricio Lugones, quien dio intervención a la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad para avanzar con las tareas investigativas.

“El fiscal Lugones también convocó a la División Rastros de la fuerza de seguridad porteña para tratar de levantar huellas que permitan identificar a los sospechosos y, además, se remitió una copia del video que presentó el denunciante a la división especializada para reconocer a los delincuentes”, indicaron fuentes judiciales.

Además, el representante del Ministerio Público ordenó relevar cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de reconstruir el recorrido de los sospechosos antes y después de su paso por el edificio, y citó al denunciante a prestar declaración testimonial. Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para determinar cómo ingresaron y quiénes son los hombres que quedaron expuestos por una cámara que parecía invisible.