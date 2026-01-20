Desembarcaron los 7.000 autos del megabarco de la automotriz china: cuándo y dónde se distribuirán

Tras el arribo a Zárate, las unidades deberán completar el registro para ingresar al país. Incluido los modelos eléctricos y el nuevo Atto 2 híbrido enchufable.

El BYD Atto 2 DM-i, el nuevo SUV híbrido enchufable que la marca china ya ofrece en preventa en Argentina tras la llegada del mega embarque

El arribo del mega buque BYD Changzhou a la Terminal de Zárate marcó un nuevo paso en la estrategia de la automotriz china en la Argentina. El buque de la automotriz cuenta con una eslora de 199,9 metros y una capacidad de hasta 7.000 vehículos, y está equipado con un avanzado sistema de propulsión de doble combustible LNG, una tecnología, eficiente y respetuosa con el medio ambiente, permite reducir significativamente las emisiones de carbono durante el transporte marítimo.

Tras la descarga en el puerto, las unidades deberán completar los trámites de registro y homologación para su ingreso formal al país antes de iniciar la distribución hacia la red de concesionarios.

El envío incluyó vehículos electrificados, entre modelos 100% eléctricos y propuestas híbridas enchufables . La operación de BYD se realizó con un buque propio de tipo Ro-Ro, un sistema que permite subir y bajar los autos sin maniobras complejas y reduce tiempos logísticos. Cada embarcación de este tipo puede transportar hasta 7.000 unidades por viaje.

Según informaron desde la compañía, la primera etapa de distribución se concentrará en concesionarios ya operativos en el AMBA, Córdoba, Rosario y Mendoza. En total, son 12 puntos de venta activos, con foco en los principales mercados urbanos y corredores de mayor demanda.

Antes de llegar a los salones, los autos deberán completar el proceso administrativo habitual: registro, verificación técnica y adecuación a las normativas locales. Recién después de ese paso comenzará la entrega a la red comercial. En el sector estiman que ese circuito demandará varias semanas.

Modelos y plan de venta

Entre los modelos descargados se encuentran Dolphin Mini, Yuan Pro, Song Pro y el Atto 2 DM-i, que pisa por primera vez suelo argentino. Este último se presentó en fase de preventa y se posiciona como un SUV urbano con motorización híbrida enchufable, una tecnología que apunta a combinar conducción eléctrica en el uso diario con un motor térmico que extiende la autonomía total.

Autos BYD Barco CHANGZHOU La nave, operada por la propia flota logística de BYD, arribó ayer con unidades que serán distribuidas en concesionarios del AMBA, Córdoba, Rosario y Mendoza Prensa BYD

El Atto 2 DM-i se ubica en el segmento B-SUV, uno de los más competitivos del mercado local. La propuesta se apoya en el sistema Dual Mode Intelligent (DM-i), que prioriza el uso del motor eléctrico y recurre al naftero como generador cuando la batería lo requiere. Según los datos técnicos difundidos por la marca, la autonomía combinada alcanza hasta 1.100 kilómetros.

El modelo llega en una única versión y combina un motor naftero 1.5 de 97 CV con un motor eléctrico de 163 CV, alimentado por una batería Blade LFP de 18,3 kWh. La potencia declarada es de 212 CV, con un enfoque puesto en la eficiencia y el bajo consumo. El equipamiento incluye piso plano, baúl ampliable, asistencias a la conducción, seis airbags y sistemas de conectividad.

Desde la empresa señalaron que la preventa se realiza mediante una reserva inicial y que el esquema busca ordenar la demanda en una etapa temprana del lanzamiento. La estrategia apunta a captar compradores que buscan una transición hacia la electromovilidad sin depender de forma exclusiva de la carga eléctrica.

En el marco de la presentación, Stephen Deng, Country Manager de BYD Argentina, explicó que la llegada del buque propio responde a una decisión estratégica de control logístico. “El manejo directo del transporte permite asegurar volumen, previsibilidad y tiempos más claros para cada mercado”, señaló. También remarcó que la Argentina aparece como una plaza relevante dentro del plan regional de expansión.

Por su parte, Bernardo Fernández Paz, director de comercial de BYD Argentina, representante de la marca en el país, detalló que la distribución se realizará de manera escalonada y priorizando las zonas donde ya existe infraestructura comercial y de posventa. “La idea es que las unidades lleguen primero a los concesionarios activos y, a partir de ahí, avanzar con nuevas aperturas”, explicó.

Llegó en barco para su lanzamiento

El BYD Atto 2 DM-i es el nuevo SUV urbano que la automotriz china acaba de lanzar en Argentina en fase de preventa, en simultáneo con el arribo del mega buque a Zárate. Se trata de un modelo híbrido enchufable pensado como puerta de entrada a la electrificación, con un esquema que prioriza la conducción eléctrica en el uso cotidiano y suma un motor naftero para extender la autonomía en viajes largos.

Autos en el barco Los autos de BYD trincados dentro del buque, que llegaron ayer, un método de sujeción que fija cada vehículo al piso para evitar desplazamientos durante la navegación

Ubicado dentro del segmento de los B-SUV, el Atto 2 DM-i apunta a competir en uno de los nichos más demandados del mercado local. La propuesta combina tamaño compacto para la ciudad, buen nivel de equipamiento y una tecnología híbrida que busca reducir el consumo sin depender de la infraestructura de carga de manera permanente.

Cómo es:

Sistema híbrido enchufable DM-i (Dual Mode Intelligent), con funcionamiento mayormente eléctrico.

Autonomía combinada declarada de hasta 1.100 kilómetros.

Motor naftero 1.5 de 97 CV que actúa como generador de energía.

Motor eléctrico de 163 CV y 300 Nm de par.

Batería Blade LFP de 18,3 kWh, con piso plano y mayor aprovechamiento del espacio interior.

Potencia combinada de 212 CV y 300 Nm de torque.

Baúl de hasta 1.335 litros con asientos traseros rebatidos.

Interior con asistente de voz con inteligencia artificial y Google Assistant integrado.

Seis airbags y más de 20 asistencias a la conducción.

Preventa activa con reserva de u$s500 y beneficios para los primeros 200 clientes.

El barco propio abarata costos

El uso de buques propios se inscribe en una tendencia que la automotriz despliega a nivel global. La flota Ro-Ro permite reducir costos, evitar intermediarios y garantizar disponibilidad de producto, un punto sensible en el mercado argentino, donde históricamente existieron demoras en entregas y cupos limitados.

Autos BYD Barco CHANGZHOU El buque BYD Changzhou amarrado en la Terminal de Zárate, donde comenzó la descarga de miles de vehículos electrificados de la marca china Prensa BYD

En el sector destacan que la llegada de un volumen significativo de autos electrificados introduce presión competitiva en varios segmentos. La combinación de eléctricos puros e híbridos enchufables amplía el abanico de opciones para consumidores que buscan eficiencia sin resignar autonomía.

Mientras avanzan los trámites de registro, los concesionarios ya comenzaron a recibir consultas y reservas. La expectativa se concentra en los tiempos efectivos de entrega y en cómo impactará el desembarco masivo en precios y disponibilidad durante el primer trimestre del año.

Con este envío, la automotriz china refuerza su presencia local y apuesta a consolidar una red estable antes de sumar nuevos modelos. “El objetivo es crecer con estructura y cumplir plazos”, concluyó Fernández Paz.