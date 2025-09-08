Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este lunes 8 de septiembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- operó a $1.551,70 para la compra y a $1.635,63 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.639,75 para la compra y a $1.670,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.119,43 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, la cotización bajó $7,50, a $1.355 tras la intervención oficial sobre el cierre de la rueda.

El dólar blue operó a $1.370 y la brecha con el oficial mayorista quedó en el 1,1%.

Valor del MEP hoy, lunes 8 de septiembre

El dólar MEP cotizó a $1.383,33 y la brecha contra el mayorista quedó en el 2,1%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 8 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.390,52, por lo cual la brecha fue de 2,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 8 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.794.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 8 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.375,29, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 8 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.696, según Binance.