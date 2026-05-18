Barbra Streisand no podrá asistir a la ceremonia de clausura del Festival de Cannes por un problema de salud + Agregar ámbito en









Se esperaba que Streisand asistiera a la ceremonia de clausura en el Grand Théâtre Lumière el sábado 23 de mayo para recibir la Palma de Oro Honorífica.

Streisand no podrá asistir al festival.

Barbra Streisand no podrá asistir al Festival de Cine de Cannes para recibir la Palma de Oro Honorífica tras sufrir una lesión en la rodilla.

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Se esperaba que Streisand asistiera a la ceremonia de clausura en el Grand Théâtre Lumière el sábado 23 de mayo. A pesar de no poder asistir, el festival seguirá adelante con el homenaje previsto para celebrar a Streisand y su trayectoria. Streisand nunca antes había presentado una película en Cannes y esta iba a ser su debut en la Croisette.

"Lamentablemente, el Festival acaba de ser informado de que la Sra. Barbra Streisand no podrá asistir a la ceremonia en el Grand Théâtre Lumière de Cannes", comunicó el festival. "Iris Knobloch, Thierry Frémaux y todo el equipo del Festival le envían a Barbra Streisand sus mejores deseos para una pronta recuperación".

"Este año, quisimos rendir homenaje a una artista que dejó huella gracias al poder de su arte y a su inquebrantable defensa de la libertad", declaró Iris Knobloch, presidenta del festival de Cannes, en un comunicado al anunciar el reconocimiento a Streisand en marzo. "Como mujer, me complace expresar nuestra admiración por esta creadora consumada y ciudadana valiente, cuyo ejemplo perdura y sigue inspirando".

El mensaje de Barbra Streisand tras confirma que no podrá asistir al Festival de Cannes "Siguiendo el consejo de mis médicos, y mientras continúo recuperándome de una lesión de rodilla, lamentablemente no podré asistir al Festival de Cannes este año", declaró Streisand en un comunicado. "Pero me siento profundamente honrada de recibir la Palma de Oro Honorífica y tenía muchísimas ganas de celebrar las extraordinarias películas de la 79.ª edición. También tenía muchas ganas de pasar tiempo con colegas a quienes admiro tanto y, por supuesto, de regresar a Francia, un lugar que siempre he amado".

Su declaración continuó: "Aunque lamento no poder estar presente en persona, quiero felicitar efusivamente a todos los cineastas del mundo cuyo extraordinario talento y visión creativa se celebran este año. Mi más sincero agradecimiento al Festival y a todos los que siguen apoyando y promoviendo el arte del cine". El 79º Festival de Cannes dio comienzo el 12 de mayo y se extenderá hasta el 23 de mayo.