El euro cayó por debajo de la paridad con el dólar y tocó mínimos de 2002

Además de las dificultades relacionadas con el suministro de gas, este lunes el Bundesbank, el banco central de Alemania, advirtió del aumento significativo de los riesgos que apuntan a una contracción del PIB durante la segunda mitad del año, cuando las presiones inflacionarias pueden aumentar hasta impulsar el IPC a alrededor del 10%.

"La probabilidad de que el PIB disminuya en el semestre de invierno ha aumentado significativamente", señalaba la entidad, que espera que la tasa de inflación alcanzará "nuevos máximos en otoño", cuando las subidas de precios en el país podrían alcanzar "el orden del 10%".

"La grave situación energética de Europa sugiere que el punto álgido de la inflación aún no ha llegado y que sigue existiendo el riesgo de que la inflación elevada se mantenga durante más tiempo si no se adoptan medidas agresivas por parte de los bancos centrales", afirmó Tapas Strickland, director de economía del National Australia Bank y añadió: "No es de extrañar, pues, ver al dólar en máximos de varias décadas frente a un euro y una libra esterlina en caída".

Hay que recordar que la Reserva Federal estadounidense empezó a subir las tasas antes que el Banco Central Europeo (BCE); y a un ritmo más rápido, por lo que el dinero ha optado por huir hacia el dólar en lo que va de año, frente a un euro que cuenta con tasas de interés más bajas.

Ante la posibilidad de que la Reserva Federal decida volver a subir los tipos en septiembre, a un ritmo de 75 puntos básicos, más fuerte de lo esperado, los mercados están optando por acudir al dólar, uno de los activos refugio por excelencia en el mundo, antes que a los activos de riesgo. "Los activos de riesgo cedieron parte de sus recientes ganancias, y, comprensiblemente, el dólar rebotó con fuerza frente a sus principales pares en todo el mundo", explicaron desde Ebury.

Además, según explican desde Monex Europe, el incremento de los precios de las materias primas energéticas, un bien tan importante en este momento para Europa como es el gas, está teniendo un papel en la debilidad que está sufriendo el euro. "La noticia de que el precio del gas en Europa subió un 10% más esta mañana puso presión sobre el euro, que cayó 0,1% durante la jornada y se sitúa cada vez más cerca del umbral de paridad psicológica", señalan desde Monex.