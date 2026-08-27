Cuenta regresiva para los FAL: se abrió una pulseada entre bancos y sociedades de bolsa para atraer a empresas

Estiman que, el primer año, los fondos serán de u$s2.000 millones y luego irá multiplicándose la capitalización. En la previa de la puesta en marcha, entidades bancarias y ALyCs salen a ofrecer beneficios y diversos instrumentos.

Los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) está previsto que debuten el próximo 1° de noviembre , si es que no existe ningún contratiempo que lo aplace. Esto generará una inyección importante de dinero al mercado de capitales que ya generan una fuerte competencia entre bancos y Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) por ver quien capta esa masa de efectivo proveniente de los aportes de los trabajadores a la seguridad social , que para las grandes empresas será del 1% y las pequeñas y medianas del 2,5%.

Para tomar dimensión, se estima que el primer año el FAL será de u$s2.000 millones y en el segundo, de u$s4.000 millones. " En el décimo año, capitalizándolo, estamos hablando de un 5% del PIB" , calcularon desde Grupo IEB . Por este fondo millonario, tanto bancos como ALyCs y agentes fiduciarios salieron a ofrecer su servicio a empresas, orientado sobre todo a grandes nóminas de empleados. Si bien hoy se pone el ojo en los beneficios que otorga cada administradora de fondos, todos los actores coinciden en que se compite por qué fondo rinde más.

Los bancos , a través de sus sociedades gerentes, salieron a ofrecer grandes beneficios a sus clientes para quedarse con los fondos provenientes de esas empresas que tienen pago de salarios y que operan a diario con ellos. Dos grandes bancos ya propusieron comisión 0% a sus clientes y apuntan a quedarse con la totalidad de las compañías que tienen nómina en su entidad. "Me dijeron que despiden a toda la gerencia del banco si no se quedan con todos los clientes grandes después de renunciar a la comisión" , confió a Ámbito una persona del mercado.

Asimismo, una de esas entidades ofrece beneficios para empleados de esas empresas como paquetes bonificados, mayores límites de crédito, adelantos de sueldo y transferencias con tarjeta de crédito . Ese mismo banco contempla tasas exclusivas para líneas de financiamiento : préstamos hipotecarios a UVA+7,5% (similar al que lanzó este miércoles el Gobierno; ¿utilizarán el dinero proveniente del FGS como "beneficio para empleados" de sus clientes?) y -10% de tasa para créditos personales.

En la city, las gestoras privadas estiman que podrían administrar entre un 25% y un 30% del FAL. Eso ya sería considerado un "éxito". De esta manera, el otro 70% sería de los bancos , que tienen la delantera por tener nómina y operar con esas empresas ya desde hace años.

"Los bancos salieron re agresivos a ofrecer beneficios para empresas y empleados de esas empresas. Nosotros también podemos ofrecerlos. Te puedo decir: 'Dame tu FAL y te doy un bono'", dijo Juan Ignacio Abuchdid, presidente de Grupo IEB, quien lejos de achicarse redobló la apuesta.

En una reunión con periodistas, desde Grupo IEB subrayaron la importancia de ofrecer el servicio a lo largo y ancho del país, presentándose con cámaras empresarias en diferentes provincias para poder penetrar el territorio, llevando información sobre el FAL y educación financiera.

Además, destacaron la cercanía de los ALyCs con las pymes a diferencia del vínculo con un banco grande. "Yo conozco el nombre de los hijos de mis clientes, no creo que ningún asesor de un banco pueda decir lo mismo. La relación es diferente", enfatizaron desde Grupo IEB.

FAL: ¿qué tipo de vehículos ofrecerán los bancos y ALyCs?

Si bien desde el Asset Management de Santander no detallaron beneficios puntuales que ofrezcan a sus clientes para tentarlos de administrarle los fondos, sí señalaron que tienen pensado lanzar dos Fondos Comunes de Inversión (FCI) de FAL multiempresa. Aunque si existe una demanda de clientes grandes por un Fondo Fiduciario, se analizará la posibilidad de ofrecerlo.

“Tendrán dos políticas de inversión definidas y diferenciadas: uno un poco más de corto plazo, más conservador, y otro que tenga un horizonte de inversión un poquito más largo, atado a instrumentos que ajusten por alguna cláusula, por ejemplo inflación o CER", confió a este medio Daniela Castaldo, CEO de Santander Asset Management.

En ese sentido, Castaldo explicó que el más conservador puede estar orientado a una empresa que necesite utilizarlo en el corto plazo. El mercado ve el FAL como una herramienta de planificación financiera para las empresas, es algo que se repite en entidades bancarias, ALyCs y agentes fiduciarios financieros. Por eso mismo es que desde Santander subrayaron que el tipo de FAL que elija la empresa va a estar relacionado con la planificación estratégica que tenga esa compañía en el corto o mediano plazo.

Por su parte, Grupo IEB prevé tener entre tres y cuatro fondos multiempresas con distintas carteras, "ya sea en duración y en riesgo", señalaron. La idea es que con esas herramientas disponibles "cada empresa pueda elegir según su perfil de desvinculación".

Desde Banco Ciudad aún no tienen definido la cantidad de fondos ofrecerán y el tipo de comisión, aunque sí comenzaron a entablar charlas con sus clientes. “Lo que rescatamos de las reuniones que hemos tenido con empresas grandes es que, cuando desde casa matriz lo tienen que explicar, les son importantes los bancos públicos, más que nada por su trayectoria y porque son parte de la estructura del país desde hace muchísimos años", subrayó Sebastián Dinucci, gerente de Fondos Crecer de la entidad.

Sobre fondos específicos para empresas, Dinuncci afirmó que en el caso de las cerealeras, que tienen una evolución de salarios mayor a la inflación, existe un incentivo para tener, quizás, "un fondo dedicado para ellos, con una mayor volatilidad, instrumentos a más largo plazo o dólar linked, pero que quizás sí va a tener una política más atada a la inversión que quiera tener la empresa".

Dentro de la planificación estratégica se pueden presentar diversos casos. "Una empresa chica puede que no tenga en el corto plazo planes de reestructuración y vea una estabilidad dentro de su nómina. Esa empresa seguramente no necesitará ir a un instrumento tan conservador. Y habrá otras empresas que son grandes, pero que tienen planificado para el próximo año algún plan específico de reestructuración o eficiencia que hace que este fondo vayan a tener que utilizarlo", ejemplificó Castaldo.

Además, otro de los puntos importantes del FAL son los "aportes voluntarios". "Creo que también es una buena noticia para muchas empresas, teniendo en cuenta que tiene beneficios impositivos. Todos los aportes FAL no están gravados por Ganancias y, a su vez, todos los rendimientos del fondo común de inversión en el cual estén invertidos tampoco pagan Ganancias y están exentos de IVA", explicó Alexis Billone, CEO de IEB Fondos.

Por lo pronto, Abuchdid resaltó la importancia de deshacerse del "pasivo laboral" de las empresas. "Cuando vas a comprar una empresa, lo primero que veíamos era cuánto valía, pero que valga 2 millones o 10 millones más o menos daba lo mismo, porque el pasivo real que tenía era toda la contingencia laboral", resaltó el presidente de Grupo IEB, al mismo tiempo que subrayó que "cuando a las empresas les empiece a sacar ese pasivo laboral, esa contingencia laboral, porque pasa a formar parte de un fondo de riesgo, es una solución que no afecta al trabajador".

Asimismo, destacó que la antigüedad, pese a que se elimina como pasivo de la empresa, continúa siendo un activo del trabajador. "La única diferencia es que el Estado le dijo a las empresas: 'Eso ahora lo garpo yo, no lo garpan más ustedes'. No es menor porque la empresa empieza a tener una un activo que antes no tenía, o a borrar un pasivo muy grande que antes tenía", insistió.