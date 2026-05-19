FCI en pesos: las estrategias que más crecieron en 2026 y cuánto están rindiendo

Los fondos comunes de inversión (FCI) en pesos atraviesan un 2026 marcado por fuerte caída de tasas, mayor volatilidad financiera y cambios en las preferencias de los inversores. En ese contexto, los segmentos de renta fija de corto plazo, CER y money market aparecen como los protagonistas del año.

Según el último Monitor FCIs de mayo elaborado por Portfolio Personal Inversiones (PPI) , el principal jugador del mercado es el segmento de Money Market en pesos, que ya administra cerca de $47 billones y concentra aproximadamente el 50% del patrimonio total de la industria .

En lo que va del año, estos fondos acumulan ingresos netos por $3,8 billones, aunque mayo mostró cierta desaceleración , con rescates por más de $660.000 millones hasta el 15 del mes.

Los money market rindieron 1,5% en abril y acumulan 0,7% en mayo , con tasas nominales anuales cercanas al 15%, prácticamente en línea con los plazos fijos tradicionales a 30 días. Sin embargo, el reporte remarca que “en términos reales, claramente se mueven en terreno negativo”.

Otra categoría que ganó relevancia fueron los fondos de renta fija T+0 basados principalmente en Lecaps . Este segmento ya maneja alrededor de $1 billón y registró suscripciones netas por $230.000 millones en el año, pese a que abril dejó rescates por $74.000 millones producto de la volatilidad financiera.

Estos fondos ofrecieron retornos promedio del 2% en abril y 1,3% en mayo, con TNAs de entre 23% y 25%, claramente por encima de los money market. El costo de ese mayor rendimiento es una volatilidad que supera el 2% y que, en algunos casos, puede ubicarse arriba del 3%.

pesos salarios.jpg Los FCI en pesos money market siguen dominando la industria, concentrando alrededor del 50% del patrimonio total. Depositphotos

Pero uno de los segmentos más demandados del año es el de renta fija de corto plazo. Los fondos con duration menor a un año ya administran $8,3 billones, equivalentes al 9% de la industria, y recibieron ingresos netos por $1,9 billones en 2026. Sólo en abril captaron $960.000 millones, el segundo mayor flujo positivo detrás de los money market.

Cobertura inflacionaria

En materia de retornos, este segmento ganó en promedio 2,4% en abril y 1,4% en mayo. Los fondos ajustados por CER mostraron un desempeño ligeramente superior, con subas de 2,5%, mientras que los orientados a Lecaps avanzaron 2,1%. Además, las TIRes indicativas del sector ya superan el rango de 28% a 30% anual.

Los fondos CER también mostraron un fuerte crecimiento en medio de las dudas sobre el proceso de desaceleración inflacionaria. Este segmento administra actualmente unos $2,7 billones y ya recibió cerca de $890.000 millones de suscripciones netas en el año. Abril fue el mejor mes, con ingresos por $370.000 millones.

El atractivo estuvo en los retornos: los fondos CER acumulan una ganancia promedio del 19% en 2026, frente a una inflación estimada de 15,5% para el mismo período. Sólo en mayo ya muestran avances de 2,3%. No obstante, la volatilidad también aumentó y ya supera el 6,5%, dos puntos porcentuales más que meses atrás.

Por su parte, los fondos de renta fija discrecional alcanzan un patrimonio de $4,7 billones y acumulan ingresos netos por más de $950.500 millones en el año. El informe destaca que la dispersión entre fondos puede llegar hasta 7,2 puntos porcentuales debido a las diferencias en la composición de las carteras.

"En los últimos 30 días ingresaron cerca de $2,4 billones a la industria de fondos comunes. De ese total, unos $0,4 billones fueron a money market, $0,5 billones a fondos T+1 y alrededor de $1,3 billones a renta fija. Dentro de ese segmento, los mayores flujos fueron hacia estrategias CER y renta fija dólar discrecional, lo que muestra una búsqueda simultánea de cobertura contra inflación y rendimiento vinculado al dólar", resumieron desde Mills Capital.