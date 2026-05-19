Los fondos comunes de inversión (FCI) en pesos atraviesan un 2026 marcado por fuerte caída de tasas, mayor volatilidad financiera y cambios en las preferencias de los inversores. En ese contexto, los segmentos de renta fija de corto plazo, CER y money market aparecen como los protagonistas del año.
FCI en pesos: las estrategias que más crecieron en 2026 y cuánto están rindiendo
Los FCI en pesos money market siguen dominando la industria, concentrando alrededor del 50% del patrimonio total.
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Según el último Monitor FCIs de mayo elaborado por Portfolio Personal Inversiones (PPI), el principal jugador del mercado es el segmento de Money Market en pesos, que ya administra cerca de $47 billones y concentra aproximadamente el 50% del patrimonio total de la industria.
En lo que va del año, estos fondos acumulan ingresos netos por $3,8 billones, aunque mayo mostró cierta desaceleración, con rescates por más de $660.000 millones hasta el 15 del mes.
Los money market rindieron 1,5% en abril y acumulan 0,7% en mayo, con tasas nominales anuales cercanas al 15%, prácticamente en línea con los plazos fijos tradicionales a 30 días. Sin embargo, el reporte remarca que “en términos reales, claramente se mueven en terreno negativo”.
Más allá de los FCI money market
Otra categoría que ganó relevancia fueron los fondos de renta fija T+0 basados principalmente en Lecaps. Este segmento ya maneja alrededor de $1 billón y registró suscripciones netas por $230.000 millones en el año, pese a que abril dejó rescates por $74.000 millones producto de la volatilidad financiera.
Estos fondos ofrecieron retornos promedio del 2% en abril y 1,3% en mayo, con TNAs de entre 23% y 25%, claramente por encima de los money market. El costo de ese mayor rendimiento es una volatilidad que supera el 2% y que, en algunos casos, puede ubicarse arriba del 3%.
Pero uno de los segmentos más demandados del año es el de renta fija de corto plazo. Los fondos con duration menor a un año ya administran $8,3 billones, equivalentes al 9% de la industria, y recibieron ingresos netos por $1,9 billones en 2026. Sólo en abril captaron $960.000 millones, el segundo mayor flujo positivo detrás de los money market.
Cobertura inflacionaria
En materia de retornos, este segmento ganó en promedio 2,4% en abril y 1,4% en mayo. Los fondos ajustados por CER mostraron un desempeño ligeramente superior, con subas de 2,5%, mientras que los orientados a Lecaps avanzaron 2,1%. Además, las TIRes indicativas del sector ya superan el rango de 28% a 30% anual.
Los fondos CER también mostraron un fuerte crecimiento en medio de las dudas sobre el proceso de desaceleración inflacionaria. Este segmento administra actualmente unos $2,7 billones y ya recibió cerca de $890.000 millones de suscripciones netas en el año. Abril fue el mejor mes, con ingresos por $370.000 millones.
El atractivo estuvo en los retornos: los fondos CER acumulan una ganancia promedio del 19% en 2026, frente a una inflación estimada de 15,5% para el mismo período. Sólo en mayo ya muestran avances de 2,3%. No obstante, la volatilidad también aumentó y ya supera el 6,5%, dos puntos porcentuales más que meses atrás.
Por su parte, los fondos de renta fija discrecional alcanzan un patrimonio de $4,7 billones y acumulan ingresos netos por más de $950.500 millones en el año. El informe destaca que la dispersión entre fondos puede llegar hasta 7,2 puntos porcentuales debido a las diferencias en la composición de las carteras.
"En los últimos 30 días ingresaron cerca de $2,4 billones a la industria de fondos comunes. De ese total, unos $0,4 billones fueron a money market, $0,5 billones a fondos T+1 y alrededor de $1,3 billones a renta fija. Dentro de ese segmento, los mayores flujos fueron hacia estrategias CER y renta fija dólar discrecional, lo que muestra una búsqueda simultánea de cobertura contra inflación y rendimiento vinculado al dólar", resumieron desde Mills Capital.