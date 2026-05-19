¿Cuáles son las acciones más perjudicadas por la caída de los bonos del Tesoro de EEUU?

Algunas acciones de Wall Street sufrirán más que otras por la suba de rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU, que en algunos casos superan el 5%.

Algunas acciones de Wall Street sufrirán más que otras por la suba de rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU, que en algunos casos superan el 5%.

La fuerte suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU volvió a encender las alarmas en Wall Street y amenaza con golpear especialmente a ciertos sectores bursátiles. Cuando los precios de los bonos caen, sus tasas suben, y eso encarece el financiamiento, reduce el apetito por el riesgo y presiona las valuaciones de las acciones .

En este contexto, las compañías más vulnerables son las de pequeña capitalización, las ligadas al consumo, las constructoras y parte del sector tecnológico . Según analistas consultados por Reuters, el avance de los rendimientos refleja temores inflacionarios persistentes y expectativas de tasas altas por más tiempo.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó recientemente a superar el 4,6%, mientras que el bono a 30 años perforó el umbral psicológico del 5% , niveles que históricamente generan tensión en las bolsas.

Uno de los segmentos más castigados es el de las small caps . Estas empresas suelen depender más del crédito y del consumo interno estadounidense , por lo que sienten con mayor intensidad el impacto de tasas más altas.

Matthew Miskin , estratega de Manulife John Hancock Investments, explicó que las compañías pequeñas “dependen más del consumidor y de los mercados de capitales”, dos variables que se deterioran cuando suben las tasas.

Wall Street Algunas acciones de Wall Street sufrirán más que otras por la suba de rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU, que en algunos casos superan el 5%. Imagen: Freepik

Además, muchas de estas firmas todavía no generan ganancias sólidas y su valuación está basada en expectativas futuras. Cuando los bonos ofrecen rendimientos más atractivos, esos flujos futuros pierden valor frente a alternativas consideradas seguras, como los bonos del Tesoro de EEUU.

El consumo discrecional también aparece entre los sectores más amenazados. Keith Lerner, director de inversiones de Truist Advisory Services, habló de un “doble golpe” para el consumidor: mayores tasas de financiamiento y suba del petróleo. Esto afecta especialmente a minoristas, empresas de ocio y compañías vinculadas al gasto no esencial.

El mercado inmobiliario tampoco escapa a la presión. Las acciones relacionadas con viviendas y construcción retrocedieron con fuerza ante la expectativa de hipotecas más caras. Seth Hickle, portfolio manager de Mindset Wealth Management, advirtió que las tasas elevadas podrían hacer que muchos compradores “reconsideren esa compra”.

En tecnología, el foco está puesto especialmente en empresas de crecimiento y semiconductores. Como gran parte de su valor depende de ganancias futuras, el aumento de los rendimientos golpea sus valuaciones. Richard Reyle, de Questar Capital Partners, sostuvo que la rápida suba de las tasas “podría amenazar el liderazgo del sector tecnológico”.

Aun así, algunos analistas creen que las grandes tecnológicas podrían resistir mejor gracias a sus sólidos balances y crecimiento de ganancias.