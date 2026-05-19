Wall Street adelanta bajas, pero el petróleo se estabiliza ante renovadas expectativas de paz en Medio Oriente

Wall Street retrocede mientras los precios del petróleo muestran estabilidad en un mercado expectante a una posible tregua. En Europa, las bolsas operan al alza, mientras que en Asia cerraron mixtas.

Los principales índices de Wall Street caen en la preapertura de este martes, extendiendo los retrocesos de la rueda anterior . Mientras, los precios del petróleo bajaron luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump , suspendiera un ataque planeado contra Irán y dijera que había una buena posibilidad de un acuerdo nuclear .

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Trump declaró el lunes que había suspendido la reanudación prevista de los ataques contra Irán para dar tiempo a que se celebraran negociaciones para un acuerdo que pusiera fin a la guerra, después de que Teherán enviara una nueva propuesta de paz a Washington .

Posteriormente, afirmó que existía una "muy buena posibilidad" de que EEUU pudiera llegar a un acuerdo con Irán para impedir que Teherán obtuviera un arma nuclear.

Los inversores se mantuvieron cautelosos, tras verse afectados en la sesión anterior por un ataque con drones ocurrido el fin de semana en los Emiratos Árabes Unidos .

De momento, el crudo Brent cae 1% hasta u$s110,99 el barril, mientras que el crudo estadounidense retrcoede un 0,45%, hasta los u$s103,92 el barril.

petroleo El petróleo se estabilizó en torno a los u$s110. Depositphotos

Las claves de la jornada en Wall Street

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,44% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 0,73%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,23% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son ServiceNow (+5%), Eastman Chemical (+3%) y Atmos Energy (+3%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Marsh McLennan (-7%), Western Digital (-4%) y Akamai (-3%).

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,57%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 1,45% y el CAC francés acompaña con 0,58%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,44%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,48%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,92%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 3,25% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,44%.