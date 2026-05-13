Fitch sube las notas de los bancos argentinos tras la mejora de la deuda soberana

La calificadora elevó las calificaciones de las entidades luego de que el país pasara a "B-". La agencia anticipa mejores condiciones crediticias en el segundo semestre de 2026.

Fitch Ratings mejoró las calificaciones de cuatro entidades del sistema bancario argentino tras elevar la nota de la deuda soberana de "CCC+" a "B-" , y ajustó al alza su evaluación del entorno operativo del sector financiero local , que también pasó a " B-" con perspectiva estable.

La agencia destacó que la mejora del marco macroeconómico fortaleció su visión sobre el sector, aunque Argentina sigue por debajo del nivel que sus métricas estructurales implicarían en condiciones normales .

Banco Macro fue el que registró el avance más marcado: sus calificaciones de largo plazo en moneda extranjera y local subieron de "CCC+" a "B-", con perspectiva estable.

En el caso de Banco Santander Argentina , Fitch mantuvo la nota en moneda extranjera en "B-" pero elevó la calificación en moneda local de "B-" a "B". La calificación de viabilidad trepó de "CCC+" a "B", mientras las notas de corto plazo permanecieron en "B". La agencia también ratificó su evaluación de soporte accionista en "B-".

Para Banco BBVA Argentina, las calificaciones en moneda extranjera se mantuvieron en "B-", en tanto la nota en moneda local fue elevada de "B-" a "B". La calificación de viabilidad avanzó de "CCC+" a "B-", sin modificaciones en las notas de corto plazo ni en el soporte de accionistas.

La sucursal uruguaya del Banco de la Nación Argentina también fue beneficiada: sus calificaciones de largo plazo pasaron de "CCC+" a "B-" con perspectiva estable, las de corto plazo subieron de "C" a "B", y la calificación de viabilidad avanzó de "ccc+" a "b-". Fitch confirmó que no existe expectativa de soporte gubernamental.

Banco Supervielle fue la única entidad que no recibió mejoras: Fitch mantuvo sus calificaciones de largo plazo en "CCC+", las de corto plazo en "C" y su evaluación de viabilidad sin cambios. Como es habitual en ese nivel de rating, la agencia tampoco asignó perspectiva.

Rentabilidad bajo presión

La calificadora subrayó que los bancos locales llegan a esta instancia bien capitalizados y con capacidad demostrada para atravesar episodios de fuerte volatilidad en las tasas de interés.

Sin embargo, advirtió que el encarecimiento del financiamiento y el aumento del riesgo crediticio presionaron la rentabilidad del sistema durante 2025, una tendencia que, según Fitch, continuará afectando los resultados en el primer semestre de 2026.

Para la segunda mitad del año, la agencia proyecta un escenario más favorable, con condiciones crediticias más holgadas, una recuperación gradual de la actividad económica y mayor dinamismo en los préstamos en moneda extranjera.