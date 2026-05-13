Impactante accidente en Caseros: dos adolescentes manejaban una moto, perdieron el control y terminaron dentro de un local

Las jóvenes circulaban sin casco, perdieron el control y terminaron incrustadas dentro de un comercio.

Las adolescentes perdieron el control de la moto y atravesaron la vidriera de un local en Caseros.

Dos adolescentes de 14 años perdieron el control de una moto y se incrustaron dentro de un local comercial en la localidad bonaerense de Caseros , partido de Tres de Febrero. El accidente ocurrió el lunes por la tarde sobre la calle Puán al 3900 y quedó registrado por una cámara de seguridad. Ninguna de las menores llevaba casco y ambas sufrieron heridas leves.

El episodio ocurrió alrededor de las 16:20 en el local Desha, un comercio dedicado a la venta de lencería y centro de estética. En las imágenes de seguridad se observa cómo la motocicleta avanza a gran velocidad, atraviesa la vidriera e ingresa varios metros dentro del negocio, provocando graves daños materiales en muebles, mostradores y estanterías .

“ Nos pasó algo que jamás imaginamos vivir. Una moto chocó contra la entrada de nuestro local y dejó todo destruido. Ver el lugar por el que trabajamos tanto así, fue devastador ”, escribieron las dueñas del comercio en redes sociales.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y mostró el violento impacto dentro del local.

Las propietarias también remarcaron el esfuerzo detrás del emprendimiento y explicaron el impacto emocional que les provocó el accidente. “ Detrás de este local hay años de esfuerzo, sacrificio y sueños. Muchos nos conocen y saben cuánto amor le ponemos a nuestro trabajo todos los días ”, agregaron.

Vecinos asistieron a las menores tras el choque

Tras el impacto, vecinos de la zona se acercaron rápidamente para ayudar a las adolescentes hasta la llegada del SAME y de efectivos policiales. Según relataron las dueñas del local, la joven que iba como acompañante abandonó el lugar, mientras que la conductora sufrió cortes y lesiones en el tabique nasal.

“Venían a mucha velocidad y ni siquiera sabían apagar la moto”, declaró una de las propietarias al canal TN. Además, explicó que el choque arrancó parte de la estructura del frente del comercio: “Arrancaron de cuajo el marco de la ventana”.

El hecho quedó bajo investigación de la fiscalía de turno, mientras continúan las pericias para determinar responsabilidades y evaluar los daños ocasionados.

La incertidumbre por los costos preocupa a las dueñas

Aunque el padre de la menor que manejaba la moto se acercó para pedir disculpas, las comerciantes aseguraron que todavía no saben quién cubrirá los gastos de reparación. Según contaron, los costos son elevados y la situación económica del negocio ya era complicada.

“Por ahora una sola persona nos dijo más o menos que esto costaría 800 mil pesos, solamente los materiales, sin la colocación”, señalaron. Luego agregaron: “No sabemos si van a pagar algo, si van a pagar lo que rompieron, porque encima está todo muy caro. Y el trabajo está muy bajo”.

Pese a los daños sufridos, el local continúa funcionando normalmente. Las dueñas adelantaron que realizarán rifas y distintas iniciativas para recaudar dinero y poder afrontar las reparaciones mientras esperan respuestas judiciales.